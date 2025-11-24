Už rekordinį kyšį kalintis V. Šiliauskas trečią kartą bando anksčiau laiko išeiti į laisvę

Lygtinio paleidimo komisija rugsėjo 26 dieną priėmė nutarimą netaikyti nuteistajam lygtinio paleidimo, po mėnesio Kauno apylinkės teismas nuteistojo skundo netenkino ir minėtą Lygtinio paleidimo komisijos nutarimą paliko galioti.
Tuomet V. Šiliauskas su skundu kreipėsi į Kauno apygardos teismą, šis skundą išnagrinėjo ir antradienį skelbs nutartį. Ji bus galutinė ir neskundžiama.
Pirmą kartą V. Šiliausko skundą dėl lygtinio paleidimo netaikymo Kauno apygardos teismas atmetė pernai rugsėjį, vėliau šiemet balandį.
Per ikiteisminį tyrimą V. Šiliauskas buvo suimtas apie du mėnesius, šis laikas yra įskaičiuojamas į bausmės laiką, todėl netrukus bus dveji metai, kai jis atlieka bausmę.
V. Šiliauskui teismas yra skyręs kalėti 3 metus ir 4 mėnesius, jis už grotų pateko pernai vasario pabaigoje, įsiteisėjus nuosprendžiui.
Anksčiau skundą atmetęs teismas akcentavo, kad V. Šiliausko mąstymo ir elgesio pokyčių visuma vis dar neleidžia konstatuoti išskirtinai maksimalios jo elgesio korekcijos, kas tik dar kartą patvirtina, kad nuteistojo pataisos procesas dar nėra baigtas ir turi būti tęsiamas nuteistajam esant struktūruotoje įstaigoje, todėl skundžiama apylinkės teismo nutartis pripažįstama teisėta ir pagrįsta.
ELTA primena, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) septynių teisėjų kolegija konstatavo, kad būtent Lietuvos apeliacinis teismas V. Šiliauskui paskyrė tinkamą bausmę – šis teismas skyrė 3 metų ir 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, asmuo vykdė tyčinį nusikaltimą prieš valstybės tarnybą. Pirmosios instancijos teismas aukštas pareigas ėjusiam valdininkui buvo skyręs baudą.
Be to, LAT konstatavo, kad V. Šiliausko prisipažinimą laikyti nuoširdžiu negalima, nes jis kaltu prisipažino tada, kai buvo surinkti bylos įrodymai.
Bylos duomenimis, V. Šiliauskas 2021–2022 m. tiesiogiai reikalavo ir paėmė iš bendrovės „Autokausta“ vadovo Juozo Kriaučiūno kyšius. Kyšių suma, anot teisėsaugos, siekė 260 tūkst. eurų. Anksčiau skelbta, kad kyšiai buvo imami už palankumą ateityje ir teisėtą veikimą, priimant sprendimus, susijusius su Kauno miesto savivaldybės ir „Autokaustos“ sutarčių vykdymu ir jų administravimu.
V. Šiliauskas pripažino savo kaltę, gailėjosi. Jis teisme aiškino, kad siekė iš V. Kriaučiūno gauti apie 300 tūkst. eurų, nes už tokią sumą esą planavo įsigyti namą Ispanijos saloje Tenerifėje.
Teismo nuosprendžiu iš V. Šiliausko buvo konfiskuoti kratos metu rasti 240 tūkstančių 930 eurų. Jie jau perduoti valstybei.
