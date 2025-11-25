Ant JAV ambasados herbo Z raidę nupiešęs vilnietis užsidirbo teistumą, bet kalėjimo išvengė

Skirti laisvės apribojimo bausmę vilniečiui prašė ikiteisminiam tyrimui vadovavęs ir valstybinį kaltinimą byloje palaikęs Vilniaus apylinkės prokuratūros prokuroras.
Bylos duomenimis, R.Š. š. m. vasario 13-osios vėlų vakarą priėjo prie Vilniuje esančio Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados pastato ir geltonos spalvos purškiamais dažais apipurškė ant ambasados pastato sienos oficialiai iškabintą Jungtinių Amerikos Valstijų herbą, ant jo nupiešdamas agresorę Rusiją palaikantį simbolį – „Z“ raidę. Tokiais savo veiksmais išniekinęs užsienio valstybės herbą, vilnietis iš karto pasišalino.
Ikiteisminio tyrimo, kurį atliko Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai, metu buvo nustatytas galimai nusikalstamą veiką padaręs žmogus – R.Š.
Tikslinant aplinkybes, R.Š. gyvenamojoje vietoje buvo atlikta krata. Kratos metu pareigūnai rado veikos padarymui panaudotus purškiamus dažus bei rūbus, kuriuos nuteistasis dėvėjo įvykio metu. Bylą nagrinėjant teisme vyras savo kaltę pripažino, ji buvo pagrįsta ir kitais surinktais įrodymais.
Teismas pažymėjo, kad valstybės herbas yra oficialus valstybės simbolis ir jos skiriamasis ženklas, simbolizuojantis šios valstybės suverenumą. Tuo metu totalitarinių ar autoritarinių režimų simboliai, kuriuos šie režimai naudojo ar naudoja jų įvykdytai ar vykdomai karinei agresijai, vykdomiems ar įvykdytiems nusikaltimams žmoniškumui ir karo nusikaltimams propaguoti, apskritai yra draudžiami demonstruoti Lietuvoje.
Pasirinkdamas išpurkšti būtent tokį simbolį ant kitos valstybės herbo, vilnietis neabejotinai išreiškė priešiškumą šiai valstybei, tuo buvo siekiama įžeisti ir sumenkinti šios valstybės autoritetą.
Atliekant tyrimą, buvo operatyviai bei konstruktyviai bendradarbiaujama su Užsienio reikalų ministerija ir Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada.
Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendis gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
