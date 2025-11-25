Dėl baltarusiškų cigarečių sučiuptas šalčininkietis – girtas ir beteisis, jo automobilis – neregistruotas ir neapdraustas

Šeštadienį pasienio ruože tarnybą vykdę VSAT Varėnos pasienio rinktinės Tribonių pasienio užkardos pareigūnai Kaniūkų kaime (Šalčininkų r.), apleistos sodybos kieme, aptiko tris žalsvos spalvos paketus. Juose buvo 2 100 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis. Tokio radinio vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 10 899 eurų.
Netoli sodybos pastebėję keliuku važiuojantį automobilį „Volvo V70“, pasieniečiai sustabdė jį patikrinti. Vos vyrui pravėrus automobilio dureles, į VSAT pareigūnus tvokstelėjo stiprus alkoholio tvaikas, neleidęs suabejoti, kokios būklės yra vairuotojas. Alkotesteris patvirtino: skalėje nušvito skaičius 1,31 prom. (lengvas girtumo laipsnis).
Pasieniečiai išsiaiškino, kad automobilį girtas vairavo 46-erių Šalčininkų rajono gyventojas, praradęs tokią teisę. Maža to, jo „Volvo V70“ – neregistruotas ir privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu neapdraustas.
Šalčininkietis neneigė, kad sodyboje rastos cigaretės priklauso jam.
VSAT pareigūnai jį sulaikė ir uždarė į areštinę.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Po apklausos sulaikytasis buvo paleistas, skyrus jam kardomąją priemonę – intensyvią priežiūrą.
Be to, beteisis vairuotojas „užsidirbo“ dvi administracines bylas. Už pakartotinį vairavimą, kai teisė vairuoti atimta, šalčininkiečio laukia 1 100–1 500 eurų bauda, dėl transporto priemonės dalyvavimo viešajame eisme reikalavimo pažeidimo – dar viena, 50–120 eurų dydžio.
Automobilis „Volvo V70“ ir nelegalios cigaretės saugomi Varėnos pasienio rinktinės padalinyje.
kontrabandinės cigaretėsgirtas vairuotojassulaikymas
