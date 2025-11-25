Lietuvos dienaKriminalai

Girtas BMW vairuotojas Trakų r. rėžėsi į „Audi“ – nukentėjo žmogus

2025 m. lapkričio 25 d. 08:33
Trakų rajono policijospareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi aplinkybes avarijos, kurią sukėlė girtas vairuotojas.
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, lapkričio 24 d. apie 19 val. 10 min. Trakų r., Paluknio seniūnijoje, kelio Vilnius-Varėna-Gardinas 33 km, automobilis BMW, vairuojamas vyro (gim. 1989 m.), atsitrenkė į ta pačia kryptimi važiavusį automobilį „Audi“, vairuojamą kito vyro (gim. 1985 m.).
Po smūgio automobilis „Audi“ nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į medį.
Eismo įvykio metu nukentėjo automobilio „Audi“ vairuotojas, kuris, suteikus medicinos pagalbą ligoninėje, gydomas ambulatoriškai.
Po avarijos paaiškėjo, kad BMW vairuotojas buvo girtas. Į policijos alkotesterį jis pripūtė 2,16 prom.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Avariją sukėlusiam vairuotojui be kita ko gresia ir iki metų kalėjimo.
