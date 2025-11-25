Girtas BMW vairuotojas Trakų r. rėžėsi į „Audi“ – nukentėjo žmogus

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, lapkričio 24 d. apie 19 val. 10 min. Trakų r., Paluknio seniūnijoje, kelio Vilnius-Varėna-Gardinas 33 km, automobilis BMW, vairuojamas vyro (gim. 1989 m.), atsitrenkė į ta pačia kryptimi važiavusį automobilį „Audi“, vairuojamą kito vyro (gim. 1985 m.).
Po smūgio automobilis „Audi“ nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į medį.
Eismo įvykio metu nukentėjo automobilio „Audi“ vairuotojas, kuris, suteikus medicinos pagalbą ligoninėje, gydomas ambulatoriškai.
Po avarijos paaiškėjo, kad BMW vairuotojas buvo girtas. Į policijos alkotesterį jis pripūtė 2,16 prom.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Avariją sukėlusiam vairuotojui be kita ko gresia ir iki metų kalėjimo.
BMW avarijagirtas vairuotojasTrakų rajonas
Rodyti daugiau žymių