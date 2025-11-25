Latvijoje sulaikyti kontrabandinių cigarečių iš Baltarusijos paimti atvykę lietuviai

„Vakar (lapkričio 24 d. – red. past.)buvo užregistruotas gana didelis į Latviją išsiųstų balionų skaičius, – sakė jis. – Reikia pažymėti, kad, remiantis mūsų patirtimi, buvo aktyvuoti mūsų bendradarbiavimo algoritmai. Mūsų turimais duomenimis, Latvijos pasienio apsaugos pareigūnai ir policijos pareigūnai taip pat perėmė didelį kiekį kontrabandinių balionų bei sulaikė juos pasiimti atvykusius žmones, kurie, beje, yra Lietuvos piliečiai.“
Dėl balionų su kontrabanda keliamos grėsmės Lietuva maždaug trims savaitėms buvo uždariusi sieną su Baltarusija, tačiau po to nusprendė ją atidaryti dešimčia dienų anksčiau nei planuota, tokį sprendimą argumentuodama tuo, kad padėtis pagerėjo. Ketvirtadienio vidurnaktį buvo atnaujintas Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktų darbas.
Atsakydamas į sienos uždarymą, Minskas uždraudė Lietuvos sunkvežimiams grįžti namo, kol siena bus atidaryta. Tačiau net ir atidarius sieną Minsko režimas vis dar neleidžia sunkvežimiams grįžti į Lietuvą.
Lietuvos politikai balionų su kontrabanda antplūdį vadina hibridine Minsko ataka.
„Aiškiai matome hibridinio karo ženklų“, – paaiškino R. Liubajevas.
Jo teigimu, šiais metais dėl kontrabandos naudojant oro balionus buvo pradėti 26 ikiteisminiai tyrimai, kuriuose yra 66 įtariamieji, 18 žmonių suimta ir 22 pripažinti kaltais.
Siekiant užkirsti kelią kontrabandai oro keliu, vidaus reikalų ministro įsakymu buvo suformuota jungtinė tyrimo grupė, kurią sudaro Valstybės sienos apsaugos tarnybos, policijos, muitinės ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai.
Pasak policijos generalinio komisaro Arūno Paulausko, grupė šiuo metu renka visą turimą kriminalinę žvalgybinę informaciją.
„Sujungus mūsų bendras žinias, ryškėja visai kitas vaizdas. Policija imasi iniciatyvos ir lyderystės šioje srityje, ir mes tikimės, kad artimiausioje ateityje galėsime tikėtis tam tikrų rezultatų“, – sakė jis.
Pasak R. Liubajevo, vidaus reikalų ministras Vladislav Kondratovič netrukus pristatys planą, kuriame bus numatytas „visas priemonių rinkinys, skirtas ne tik sugriežtinti atsakomybę, bet ir taikyti kitus apribojimus, kurie padėtų teisėtais būdais kovoti su kontrabandos organizatoriais“.
sulaikymaslietuviaiLatvija
Rodyti daugiau žymių