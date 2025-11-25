Peržiūrėję vaizdo įrašą prokurorai pradėjo tyrimą dėl dviejų vyrų egzekucijos

Pažymėtina, kad nukentėjusieji, kurie šiuo metu jau yra nustatyti, į policiją ar kitas įstaigas nesikreipė, tačiau tam tikrais atvejais, ikiteisminis tyrimas dėl šios nusikalstamos veikos gali būti pradėtas be nukentėjusiųjų pareiškimo.
Šiuo atveju sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą prokuroro reikalavimu priimtas įvertinus galimai įvykdytos nusikalstamos veikos poveikį visuomenei bei tai, kad žala padaryta žmonėms, kurie dėl svarbių priežasčių negali ginti savo teisėtų interesų.
Gavus pirminę specialisto išvadą, kurioje konstatuota, kad nukentėjusiesiems padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, ikiteisminis tyrimas tęsiamas dėl dviejų ar daugiau žmonių nesunkaus sveikatos sutrikdymo, kankinant ar kitaip itin žiauriai.
Nusikalstamą veiką galimai padariusiam žmogui įteiktas pranešimas apie įtarimą dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo. Įtariamajam paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir dokumentų paėmimas.
Baudžiamasis kodeksas už nesunkų sveikatos sutrikdymas numato laisvės atėmimo bausmę iki penkerių metų.