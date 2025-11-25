Lietuvos dienaKriminalai

Peržiūrėję vaizdo įrašą prokurorai pradėjo tyrimą dėl dviejų vyrų egzekucijos

2025 m. lapkričio 25 d. 11:52
Lietuvos Respublikos prokuratūra
Alytaus apylinkės prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo. Sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą priimtas lapkričio 18 dieną prokuroro reikalavimu, atlikus pirminį aplinkybių vertinimą dėl Alytaus policijai pateikto anoniminio vaizdo įrašo, kuriame, kaip įtariama, užfiksuota prieš du vyrus vykdyta egzekucija.
Daugiau nuotraukų (1)
Pažymėtina, kad nukentėjusieji, kurie šiuo metu jau yra nustatyti, į policiją ar kitas įstaigas nesikreipė, tačiau tam tikrais atvejais, ikiteisminis tyrimas dėl šios nusikalstamos veikos gali būti pradėtas be nukentėjusiųjų pareiškimo.
Šiuo atveju sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą prokuroro reikalavimu priimtas įvertinus galimai įvykdytos nusikalstamos veikos poveikį visuomenei bei tai, kad žala padaryta žmonėms, kurie dėl svarbių priežasčių negali ginti savo teisėtų interesų.
Gavus pirminę specialisto išvadą, kurioje konstatuota, kad nukentėjusiesiems padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, ikiteisminis tyrimas tęsiamas dėl dviejų ar daugiau žmonių nesunkaus sveikatos sutrikdymo, kankinant ar kitaip itin žiauriai.
Nusikalstamą veiką galimai padariusiam žmogui įteiktas pranešimas apie įtarimą dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo. Įtariamajam paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir dokumentų paėmimas.
Baudžiamasis kodeksas už nesunkų sveikatos sutrikdymas numato laisvės atėmimo bausmę iki penkerių metų.
egzekucijaikiteisminis tyrimasprokuratūra

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.