Policija per parą pradėjo dar mažiausiai aštuonis naujus ikiteisminius tyrimus dėl sukčiavimo

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, lapkričio 24 d. gautas vyro (gim. 1978 m.) pranešimas, kad nuo spalio 25 d. iki lapkričio 21 d. Vilniuje, jam būnant namuose, į programėlę „Messenger“ iš nepažįstamo žmogaus gavo pasiūlymą investuoti pinigus elektroninėje svetainėje ir prisijungus prie atsiųstos nuorodos, kol kas nežinomi nusikaltėliai apgaule pasisavino 30 085 eurus.
Taip pat lapkričio 24 d. Vilniaus apskrities VPK gautas moters (gimusi 1959 m.) pranešimas, kad lapkričio 20–21 d. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai žmonės, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 25 000 eurų, kuriuos atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Tauragės apskrities VPK informuoja, kad dar spalio 28 d. Tauragėje, vyras (gim. 1969 m.), socialiniame tinkle „Facebook'“ radęs skelbimą apie parduodamą traktorių „Ford 5610“ su krautuvu, susitarė dėl jo pirkimo ir į nurodytą banko sąskaitą pervedė 4 800 eurų, tačiau nei prekės, nei pinigų negavo.
Panevėžio apskrities VPK praneša, kad lapkričio 24 d. apie 9 val. 18 min. Panevėžyje, moteris (gimusi 1960 m.) pranešė, kad dalyvavo loterijoje, paspaudė internetinę nuorodą, suvedė prisijungimo duomenis ir nuo sąskaitos buvo nuskaičiuoti pinigai. Turtinė žala – 300 eurų.
Tą pačią dieną apie 10 val. 05 min. Panevėžyje, moteris (gimusi 1965 m.) pranešė, kad jungėsi prie banko internetinės svetainės, suvedė prisijungimo duomenis ir nuo sąskaitos buvo nuskaičiuoti pinigai. Turtinė žala – 3 709,67 eurai.
Klaipėdos apskrities VPK informuoja, kad lapkričio 24 d. į Klaipėdos m. PK kreipėsi 1942 m. gimusi moteris, kuri nurodė, kad 2024 m. pirmoje pusėje, pagal skelbimą el. erdvėje ketino įsigyti automobilį už 13 tūkst. eurų, tačiau automobilio negavo.
Toliau bendraujant su nepažįstamai žmonėmis (kalbėjo rusų kalba), kurie žadėjo neva padėti susigrąžinti pinigus, iš viso apgaulės būdu iš pareiškėjos buvo išviliota 35 853 eurų.
Utenos apskrities VPK praneša, kad lapkričio 24 gautas Utenos gyventojos (gimusi 1953 m.) pareiškimas, kad 2025 m. spalio mėn. (tikslaus laiko pasakyti negali), apgaule iš jos išviliota 18 200 eurų.
Kauno apskrities VPK praneša, kad lapkričio 24 d. apie 11 val. 17 min. kreipėsi moteris (gimusi 1959 m.), kuri pareiškė, kad nuo rugsėjo 2 d. iki lapkričio 20 d. Vilkaviškio r., būnant namuose, paskambino nepažįstami žmonės (bendravo rusų kalba), kurie, pasiūlę investuoti į kripto valiutą, apgaulės būdu išviliojo 10 941 eurą.
Dėl visų įvykių pradėti tyrimai.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
Tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė didelės vertės turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
sukčiaisukčiavimaseurai
Rodyti daugiau žymių