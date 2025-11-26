Girtas vairuotojas Jurbarko r. nestojo pareigūnams ir apgadino tarnybinį automobilį

Kaip pranešė Marijampolės apskrities VPK, lapkričio 25 d. apie 20 val. 10 min. Jurbarko r., Viešvilės miestelyje, Gėlių g., automobilis „Renault“, kurį vairavo girtas vyras (gim. 1997 m.) stabdomas nestojo ir kliudė pareigūnų tarnybinį automobilį „VW Transporter“.
Bėglį sučiupus, jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,60 prom.
Girto vairuotojo automobilis išgabentas į saugojimo aikštelę.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vairuotojui be kita ko dabar gresiai ir iki metų kalėjime.
girtas vairuotojas avarija Jurbarko rajonas
