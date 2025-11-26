Lietuvos dienaKriminalai

Girtas vairuotojas Jurbarko r. nestojo pareigūnams ir apgadino tarnybinį automobilį

2025 m. lapkričio 26 d. 08:52
Lrytas.lt
Girtas vairuotojas Jurbarko rajone stabdomas nestojo policijos pareigūnams, o sprukdamas dar apgadino tarnybinį policijos automobilį.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Marijampolės apskrities VPK, lapkričio 25 d. apie 20 val. 10 min. Jurbarko r., Viešvilės miestelyje, Gėlių g., automobilis „Renault“, kurį vairavo girtas vyras (gim. 1997 m.) stabdomas nestojo ir kliudė pareigūnų tarnybinį automobilį „VW Transporter“.
Bėglį sučiupus, jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,60 prom.
Girto vairuotojo automobilis išgabentas į saugojimo aikštelę.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vairuotojui be kita ko dabar gresiai ir iki metų kalėjime.
girtas vairuotojasavarijaJurbarko rajonas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.