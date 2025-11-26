Kauno policija aiškinasi, kas iš parduotuvės bandė pasisavinti tabako gaminių už 9 887 eurus

Gyventojus, atpažįstančius šiuos asmenis, žinančius jų buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašome kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 60 680 arba el. paštu viktorija.palioniene@policija.lt.
Už vagystę, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 str. ir 178 str. 1 d. Už tai gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų.
Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 3-ojo skyriaus prokurorai.