Lietuvos dienaKriminalai

Kauno policija aiškinasi, kas iš parduotuvės bandė pasisavinti tabako gaminių už 9 887 eurus

2025 m. lapkričio 26 d. 14:44
Kauno AVPK
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr. VPK) Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl pasikėsinimo įvykdyti vagystę, kuomet spalio 18 d. apie 19.15 val. Kaune, Raudondvario pl., iš parduotuvės pasikėsinta pavogti tabako gaminių už 9887 eurus. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo asmenis, galinčius turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Daugiau nuotraukų (1)
Gyventojus, atpažįstančius šiuos asmenis, žinančius jų buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašome kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 60 680 arba el. paštu viktorija.palioniene@policija.lt.
Už vagystę, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 22 str. ir 178 str. 1 d. Už tai gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų.
Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 3-ojo skyriaus prokurorai.
KaunasPolicijaCigaretės
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.