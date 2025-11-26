Klaipėdietį sukčiai per „Whatsapp“ mulkino porą metų

Kaip pranešė Policijos departamentas, lapkričio 25 d. apie 11 val. 10 min. į Klaipėdos m. PK kreipėsi vyras (gim. 1967 m.), kuris pareiškė, kad laikotarpyje nuo 2023 m. iki š. m. lapkričio 24 d. Klaipėdoje, su juo, per „Whatsapp“ programėlę, susisiekė nepažįstami žmonės, kurie pažadėjo palikti savo palikimą pranešėjui.
Sukčiai reikalavo tik vieno dalyko - sutvarkyti paveldėjimo dokumentus ir taip apgaulės būdu išviliojo apie 10 000 eurų.
Pranešimų apie sukčiavimą policija Lietuvoje praėjusią parą gavo ir daugiau. Vilniaus apskrities VPK praneša, kad lapkričio 25 d. Vilniaus apksrities gautas moters (gimusi 1972 m.) pranešimas, kad lapkričio 24 d. apie 9 val. 35 min. Vilniaus r., būnat darbe, jai paskambino nepažįstami žmonės, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 3 800 eurų.
Taip pat lapkričio 25 d. Vilniaus apksrities VPK gautas moters (gimusi 1957 m.) pranešimas, kad lapkričio 24 d. apie 10 val. 29 min. Trakų r., jai būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai žmonės, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 5 000 eurų.
Tą pačią dieną Vilniaus apskrities VPK gautas moters (gimusi 1966 m.) pranešimas, kad apie 11 val. 48 min. Vilniuje, jai būnant darbe, paskambino nepažįstami rusakalbiai žmonės, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 12 000 eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
