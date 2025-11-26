Lietuvos dienaKriminalai

Pavežėjas kaltinamas Ukrainos vėliavos išniekinimu ir kurstymu prieš karo pabėgelius

2025 m. lapkričio 26 d. 11:14
Lietuvos Respublikos prokuratūra
Panevėžio apylinkės prokuratūros prokuroras baigė ikiteisminį tyrimą dėl užsienio valstybės simbolio išniekinimo, kurstymo prieš bet kokios tautos žmonių grupę bei viešosios tvarkos pažeidimo. Jaunas vyras kaltinamas nuo pastato Panevėžyje pavogęs valstybinę Ukrainos Respublikos vėliavą bei apgadinęs automobilį ukrainietiškais valstybiniais numeriais.
Daugiau nuotraukų (1)
Incidentas Panevėžyje įvyko pernai birželį. Naktį nuo Specialiųjų tyrimų tarnybos pastato Vasario 16-osios gatvėje dingo oficialiai iškelta Ukrainos vėliava mediniu kotu ir metaliniu antgaliu. Tą pačią naktį ji rasta kitame miesto rajone, per išdaužtą stiklą įkišta į automobilį „Toyota“ ukrainietiškais registracijos numeriais.
Dėl šių įvykių buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal tris Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso straipsnius – dėl viešosios tvarkos pažeidimo, užsienio valstybės simbolių išniekinimo ir kurstymo prieš kitą tautinę ar etninę grupę. 
Nors šias nusikalstamas veikas padaręs žmogus, stengdamasi likti neatpažintas, ėmėsi įvairių atsargumo priemonių, teisėtvarkos pareigūnai nustatė įtariamąjį. Paaiškėjo, kad tai – 28 metų vieno Panevėžio apskrities rajono gyventojas, Panevėžyje dirbantis pavežėju.
Sulaikytas jaunas vyras prisipažino miesto centre nukabinęs Ukrainos vėliavą, kurią vėliau sugrūdo į automobilį, prieš tai išdaužęs visus jo langus specialiu plaktuku. Šį automobilį jis pasirinko, nes ant transporto priemonės buvo ukrainietiški registracijos numeriai.
„Įtariamasis savo kaltę pripažįsta ir teigia savo poelgiu išreiškęs neigiamą požiūrį į Lietuvoje gyvenančius karo pabėgėlius iš Ukrainos bei Lietuvos paramą šią šaliai“, – sakė ikiteisminiam tyrimui vadovavęs prokuroras M. Ražauskas.
Baudžiamasis kodeksas už nusikalstamas veikas, kuriomis kaltinamas minėtas asmuo, numato viešuosius darbus, baudą, laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą iki 2 metų.
viešosios tvarkos pažeidimasneapykantapavėžėjimas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.