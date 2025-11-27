Jūrų uoste – rūkalų už 2,6 mln. eurų: atkeliavo net iš Azijos

Rūkalai, kurių preliminari vertė siekia net 2,6 mln. eurų, aptikti iš Tailando atplukdytame jūriniame konteineryje.
Trečiadienį Klaipėdoje ir jos apylinkėse vykdytų kratų metu MKT pareigūnai dėl šios kontrabandos gabenimo sulaikė tris įtariamuosius.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Klaipėdos apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorė.
Trečiadienį MKT Klaipėdos skyriaus pareigūnai Jūrų uosto poste patikrino iš Tailando atplukdytą jūrinį konteinerį, kuriame turėjo būti didelė (1419 vnt.) oro filtrų siunta, skirta išgabenta į Lenkiją.
Toks krovinio gabenimo maršrutas sukėlė rimtų įtarimų MKT analitikams.
Detalios fizinės patikros metu paaiškėjo, kad deklaruotos prekės tėra priedanga didžiulei cigarečių kontrabandai. Rūkalai buvo paslėpti filtrų viduje, tad pareigūnams dar teks atlikti daug darbo išardant visus metalinius karkasus.
Preliminariais vertinimais, konteineryje rasta daugiau nei pusė milijono (539 tūkst.) pakelių rūkalų „Capri Menthol Superslims“ (be banderolių). Manoma, kad iš viso muitinės pareigūnai užkardė 2,28 mln. eurų žalą valstybei.
Šiemet muitinės kriminalistai jau sulaikė ne vieną stambią rūkalų kontrabandos siuntą, atgabentą anksčiau minėtais naujaisiais maršrutais. Pvz., kovo 1 d. Kauno apylinkėse sulaikytas vilkikas, gabenęs iš Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) nelegaliai atplukdytą 500 tūkst. pakelių rūkalų krovinį (buvo užmaskuotas popieriniais rankšluosčiais).
Rugpjūčio 4–7 dienomis Vilniaus oro uoste muitinės pareigūnai sulaikė dvi tariamų oro filtrų siuntas iš JAE: jose aptikta 522 tūkst. pakelių cigarečių kontrabanda.
