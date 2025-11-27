Rusakalbiai sukčiai trijuose miestuose išviliojo 37,7 tūkst. eurų

Kaip pranešė Policijos departamentas, trečiadienį 10.54 val. į Šiaulių apskr. VPK kreipėsi moteris (gim. 1966 m.). Ji pareiškė, kad antradienį apie 13 val. Šiauliuose, būnant namuose, jai paskambino nepažįstami asmenys, jie kalbėjo rusų kalba.
Prisistatę banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 15 tūkst. eurų.
8.43 val. į Klaipėdos miesto policijos komisariatą kreipėsi vyras (gim. 1946 m.). 79 metų klaipėdietis pasakojo, kad praeitą savaitę Klaipėdoje jam paskambino nepažįstami asmenys, jie kalbėjo rusų kalba. Prisistatę banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 14 tūkst. 955 eurus.
Apie 11. 42 val. Vilniuje, vyrui (gim. 1960 m.) būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys. Prisistatę telekomunikacijų įmonės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaule išviliojo banko mokėjimo kortelę. Ja pasinaudojus vėliau buvo išgryninta 7 tūkst. 750 eurų.
Dėl šių sukčiavimų policija pradėjo ikiteisminius tyrimus.