Lietuvos dienaKriminalai

Rusakalbiai sukčiai trijuose miestuose išviliojo 37,7 tūkst. eurų

2025 m. lapkričio 27 d. 08:12
Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių gyventojai patikėjo rusiškai kalbėjusių nepažįstamųjų pasakojimais ir prarado daugiau nei 37,7 tūkst. eurų.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Policijos departamentas, trečiadienį 10.54 val. į Šiaulių apskr. VPK kreipėsi moteris (gim. 1966 m.). Ji pareiškė, kad antradienį apie 13 val. Šiauliuose, būnant namuose, jai paskambino nepažįstami asmenys, jie kalbėjo rusų kalba.
Prisistatę banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 15 tūkst. eurų.
8.43 val. į Klaipėdos miesto policijos komisariatą kreipėsi vyras (gim. 1946 m.). 79 metų klaipėdietis pasakojo, kad praeitą savaitę Klaipėdoje jam paskambino nepažįstami asmenys, jie kalbėjo rusų kalba. Prisistatę banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 14 tūkst. 955 eurus.
Apie 11. 42 val. Vilniuje, vyrui (gim. 1960 m.) būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys. Prisistatę telekomunikacijų įmonės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaule išviliojo banko mokėjimo kortelę. Ja pasinaudojus vėliau buvo išgryninta 7 tūkst. 750 eurų.
Dėl šių sukčiavimų policija pradėjo ikiteisminius tyrimus.
sukčiaiPinigaiPolicija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.