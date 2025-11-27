Ukmergėje ir Ukmergės rajone policija rado kvaišalų – pradėti ikiteisminiai tyrimai

Lapkričio 16-osios naktį, apie 0 val. 14 min. Ukmergės mieste policijos pareigūnai patikrino jauno vyro (gim. 2001 m.) daiktus ir transporto priemonę. Liemenės kišenėje rasti du folijos gumulėliai su, kaip įtariama, augalinės kilmės narkotinėmis medžiagomis – kanapėmis ir jų dalimis.
Atlikus automobilio BMW apžiūrą, salone rasti folijos gumulėliai su galimai augalinės kilmės narkotine medžiaga kanapėmis ir jų dalimis. Vyrui pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 259 str. 1 d.).
Lapkričio 20 d. apie 12 val. Ukmergės rajone lankantis pas asmenį bute, pareigūnai taip pat aptiko augalinės kilmės, galimai narkotinių ir psichotropinių medžiagų, jų svėrimo ir pakavimo priemonių, taip pat – galimai savadarbį šaunamąjį ginklą.
Tą pačią dieną, atlikę veiksmus pas kitą asmenį, policijos pareigūnai taip pat rado augalinės kilmės galimai narkotinių medžiagų.
Įtarimai pareikšti dviem Ukmergės rajono gyventojams (gim. 1999 m. ir 2008 m.) pagal LR BK 259 str. 1 d. ir BK 253 str. (neteisėtas šaunamųjų ginklų, šaudmenų ar sprogmenų laikymas).