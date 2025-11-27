Orai
2025 m. lapkričio 27 d. 08:35
Vilniuje nuo nepažįstamo vyro nukentėjo mažametis
2025 m. lapkričio 27 d. 08:35
Lrytas.lt
Trečiadienį vakare policija gavo pranešimą apie Vilniuje smurtą patyrusį mažametį.
Berniukas (gim. 2014 m.) nuo nepažįstamo vyrio nukentėjo apie 19 val. 5 min.
Vaikas patyrė fizinį skausmą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vilnius
mažametis
Smurtas
