Vilniuje nuo nepažįstamo vyro nukentėjo mažametis

2025 m. lapkričio 27 d. 08:35
Lrytas.lt
Trečiadienį vakare policija gavo pranešimą apie Vilniuje smurtą patyrusį mažametį.
Berniukas (gim. 2014 m.) nuo nepažįstamo vyrio nukentėjo apie 19 val. 5 min.
Vaikas patyrė fizinį skausmą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
VilniusmažametisSmurtas
