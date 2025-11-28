Lietuvos dienaKriminalai

Apsimesti kroate Estijos pilietei nepavyko

2025 m. lapkričio 28 d. 16:02
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Pasvalio rajone pasieniečiams įkliuvo suklastotą asmens dokumentą pateikusi jauna Estijos pilietė.
Ketvirtadienį priešpiet magistraliniame kelyje Bauskė–Panevėžys ties Škilinpamūšio kaimu (Pasvalio r.) VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos pareigūnai sustabdė patikrinti į Vokietiją važiuojantį maršrutinį autobusą „Volvo“. Autobusas su lietuviškais valstybinio numerio ženklais vyko reguliariu reisu iš Rygos į Miuncheną.
Autobuso keleivius tikrinusių pasieniečių dėmesį patraukė 27-erių Estijos pilietė. Moteris pateikė, įtariama, suklastotą Kroatijos piliečio asmens tapatybės kortelę, išduotą kito žmogaus vardu. Atlikus išsamų dokumento vertinimą nustatyta, kad pateiktas dokumentas – visiška klastotė.
Patikrinus moters asmeninius daiktus, rasta ir autentiška jos vardu išduota Estijos piliečio asmens tapatybės kortelė.
Dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo juo VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Už tokio pobūdžio nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Po apklausos, informavus, kad prokuroras kreipsis į teismą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu, moteris buvo paleista.
