Sakartvelo pilietis lieka nuteistas dėl 600 tūkst. eurų vertės retų knygų vagystės iš VU bibliotekos

Jam palikta galioti 3 metų ir 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, tačiau į ją įskaitytas anksčiau teismo neįtrauktas maždaug pusantro mėnesio laikotarpis, praleistas suėmime. Dėl to jam kalėti reikės šiek tiek trumpiau.
Jei kaltinamieji iki nuosprendžio būna suimti, šis suėmime praleistas laikotarpis yra įskaičiuojamas į galutinę laisvės atėmimo bausmę. Pirmosios instancijos teismas buvo įtraukęs į bausmę ne visą šio užsieniečio suėmimo laikotarpį.
Apygardos teismas ištaisė tik tokį apsirikimą, kitas išvadas paliko galioti.
„Pirmosios instancijos teismo išvados dėl Mikheilo Zamtaradzės kaltės visiškai pasitvirtino, nors advokatas bandė paneigti tam tikrus pirmos instancijos teismo argumentus, teisėjų kolegija iš naujo patikrino įrodymus ir tokių vertinimo klaidų nenustatė“, – sakė teisėja Nijolė Žimkienė.
Po apygardos teismo verdikto nuosprendis įsiteisėjo. Byla apygardos teisme buvo peržiūrėta pagal nuteistojo skundą.
Nuteistasis teismo posėdyje nedalyvavo. Birželį po pirmos instancijos teismo paskelbimo buvo pranešta, kad nuteistasis netrukus bus išvežtas į Prancūziją, kur jo atžvilgiu teisėsauga priims sprendimus kituose tyrimuose dėl knygų vagysčių. Ši šalis procesinio sprendimo dėl minėto Sakartvelo piliečio dar nėra priėmusi.
Generalinė prokuratūra nurodė gavusi prašymą iš Prancūzijos pristatyti užsienietį, nes šioje šalyje yra atliekami tyrimai dėl pavogtų knygų, ten su kaltinamuoju bus atlikti tam tikri veiksmai.
Pasak teisėjos, šiuo metu nuteistasis yra Lietuvoje ir pirmiausia čia turės atlikti bausmę.
„Bet kuriuo atveju Lietuvoje paskirtą bausmę jis turi atlikti Lietuvoje“, – sakė teisėja.
Skiriant bausmę M. Zamtaradzei atsižvelgta į tai, jog žmogus nusikaltimą padarė organizuotoje grupėje, pavogė didelės vertės turtą.
Retos knygos dingo ir nebuvo rastos
M. Zamtaradzei buvo pateikti kaltinimai dėl retų, didelę istorinę ir kultūrinę vertę turinčių 20 a. knygų vagystės iš VU bibliotekos.
Pavogtų leidinių vertė viršija 600 tūkst. eurų.
„Taip, vertė buvo nustatyta pakankamą kompetenciją turinčių specialistų. Teisėjų kolegija, gavusi dar ir papildomą patvirtinimą – Kultūros paveldo departamento, taip pat habilituoto daktaro Kauno išvadą, neturėjo pagrindo suabejoti pateiktų specialistų išvadų teisingumu. Labai didelė vertė nustatyta teisingai“, – sakė teisėja N. Žimkienė.
Kaip anksčiau skelbta, teisme kaltinamasis dalyvaudamas organizuotoje grupėje, veikusioje Lietuvoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje bei Sakartvele, turėdamas tikslą pagrobti VU bibliotekai priklausantį turtą, 2023 m. gegužės mėn. atvyko į minėtą biblioteką.
Anot teisėsaugos, Sakartvelo pilietis, melagingai bibliotekos darbuotojams prisistatęs mokslininku ir pateikęs tai patvirtinantį asmens dokumentą, iš Retų skaitinių skaityklos bei Profesorių skaityklos skaitymui užsakė labai didelės vertės istorinę ir kultūrinę vertę turinčių knygų.
Nuteistasis 12 iš bibliotekos paimtų knygų pakeitė klastotėmis, dar 5 knygas pasiėmė skaitymui ir negrąžino. Iš viso M. Zamtaradze iš VU bibliotekos pavogė 17 retų knygų, tarp kurių – rusų autorių Ivano Krylovo, Aleksandro Puškino, Michailo Lermontovo knygos.
Kaltinamasis M. Zamtaradze teisme pripažino kaltę ir teigė, jog dėl tokio poelgio gailisi. Vyras anksčiau teisme pasakojo, jog su juo susisiekė vyras iš Rusijos, kuris domėjosi, ar jis turi tam tikrų retų knygų.
Tuomet M. Zamtaradze pasakojo internete ieškojęs, kur galima būtų gauti minėtas knygas ir pamatė, kad jų galima rasti VU bibliotekoje. Vyras teigė internetu užsiregistravęs bibliotekos sistemoje ir retas knygas skaitymui užsisakė ne savo, o Michailo Zavatskio vardu.
M. Zamtaradze dėstė atvykęs į VU biblioteką, pristatęs M. Zavatskio vardu ir pavogęs retas knygas. Tą pačią dieną iš bibliotekos pavogtas knygas vyras teigė sudėjęs į krepšį ir išsiuntęs į Minską.
Kaltinamasis tvirtino, jog už vogtas knygas jam sumokėjo kriptovaliuta – 30 tūkst. dolerių.
Kaip anksčiau pranešė prokuratūra, ikiteisminio tyrimo duomenimis, kaltinamasis M. Zamtaradze, dalyvaudamas organizuotoje grupėje, veikusioje Lietuvoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje bei Sakartvele, 2023 m. gegužės mėn. iš VU bibliotekos pagrobė 17 retų knygų.
„Deja dėl veiksmų nukentėjo ir Vilniaus universiteto biblioteka, jai padaryta didelė tiek turtinė, tiek neturtinė žala“, – sakė teisėja.
Lietuvoje ikiteisminio tyrimo metu kaltinimai dėl retų knygų vagystės organizuotoje grupėje buvo pareikšti 3 asmenims, visi jie – Sakartvelo piliečiai. Dviejų asmenų atžvilgiu byla buvo atskirta.
Anot prokuratūros, atliekant ikiteisminį tyrimą, gauta duomenų, kad panašiu būdu vertingos knygos buvo pagrobtos iš Prancūzijos, Vokietijos, Lenkijos, Latvijos, Estijos ir Šveicarijos bibliotekų.