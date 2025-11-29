Kalėjime dėl knygų perdavimo nuobaudą gavęs R. Jakštys siekia prisiteisti 400 eurų neturtinės žalos

Regionų administracinio teismo pirmininko padėjėja ryšiams su žiniasklaida ir visuomene Sigita Gamulėnienė Eltai patvirtino, kad teismui yra pateiktas R. Jakščio skundas dėl jam nepalankių Pravieniškių 1-ojo kalėjimo, Lietuvos kalėjimų tarnybos (LKT) sprendimų, priimtų dėl knygų perdavimo nuteistajam taisyklių pažeidimo.
„Pareiškėjui (R. Jakščiui – ELTA) buvo perduotos dvi knygos (Baudžiamasis kodeksas ir Baudžiamojo proceso kodeksas) nesilaikant perduodamų knygų priėmimo ir įteikimo nuteistiesiems tvarkos, todėl jam buvo skirta drausminė nuobauda ir priimtas sprendimas neskirti paskatinimo priemonės“, – bylos aplinkybes apibūdino teismo atstovė.
Bylos duomenimis, R. Jakščiui minėtos knygos buvo perduotos jo susitikimo su advokatu metu.
Pagal Laisvės atėmimo vietų įstaigos vidaus tvarkos taisykles, asmuo, suimtajam ar nuteistajam atnešęs perduodamus daiktus, laisvės atėmimo vietų įstaigai pateikia prašymą dėl jų perdavimo.
Kartu su šiuo prašymu pateikiamas ir asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Laisvės atėmimo vietų įstaigos darbuotojai suimtajam ar nuteistajam perduodamus daiktus patikrina atnešusio asmens akivaizdoje. Visa tai šiuo atveju nebuvo padaryta.
Dėl šio pažeidimo R. Jakščiui skirta drausminė nuobauda, nutarta, kad reikalingas ilgesnis laiko tarpas jo elgesio rizikos įvertinimui.
Nuteistasis teismo prašo panaikinti jam nepalankius Pravieniškių 1-ojo kalėjimo, LKT sprendimus, grąžinti iš naujo nagrinėti įstaigos Resocializacijos skyriaus psichologės pažymą bei priteisti jam iš LKT 400 eurų neturtinės žalos atlyginimą su 5 proc. dydžio metinėmis palūkanas už priteistą sumą.
Minėtoje psichologės pažymoje nurodyta, kad, atsižvelgiant į nuteistojo R. Jakščio pažangą, motyvaciją, pozityvumą ir dalyvavimą resocializacijos programose, skirtose kriminogeninių poreikių valdymui ir mažinimui, siūloma nuteistąjį paskatinti.
Anot Regionų administracinio teismo atstovės S. Gamulėnienės, R. Jakštys skunde nurodo, kad drausminė nuobauda jam buvo sukeltos neigiamos pasekmės: nuteistasis negalėjo kalėjime gauti paskatinimo, išvykti pasimatyti su artimaisiais per Šv. Velykas.
Nuteistasis taip pat tvirtina, jog dėl kalėjimo sprendimų jis patyrė neigiamo pobūdžio dvasinius išgyvenimus, todėl ir prašo teismo priteisti jam 400 eurų neturtinę žalą.
Tai – ne pirmas R. Jakščio skundas teismui. Anksčiau šis nuteistasis skundė kalėjimo sprendimus, susijusius su skiriamomis skatinimo priemonėmis, skundėsi tuo, kad kalėjimo duše neužtikrinamas privatumas ir komfortas.
Nuteistas už nepilnamečių tvirkinimą
R. Jakštys nuo praėjusių metų balandžio 8 dienos atlieka teismo skirtą pustrečių metų laisvės atėmimo bausmę už nepilnamečių tvirkinimą.
Šiuo metu Kauno apylinkės teismas nagrinėja jau trečią R. Jakščio bylą, susijusią su nepilnamečių seksualiniu išnaudojimu.
Remiantis kaltinamojo akto duomenimis, 2018 m. lapkričio – 2020 m. vasario laikotarpyje kaltinamasis R. Jakštys galimai įvykdė seksualinio pobūdžio nusikalstamas veikas prieš tris nepilnamečius asmenis.
Teisėsaugos duomenimis, vyras atliko seksualinio pobūdžio veiksmus, galinčius sukelti jaunesnių nei 16 metų asmenų lytinį susijaudinimą, per ankstyvą susidomėjimą lytinėmis funkcijomis, nesveiką, iškreiptą santykių tarp lyčių įsivaizdavimą.
Žinomam jaunimo mentoriui bei moksleivių kelionių į užsienį organizatoriui R. Jakščiui gresia laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki 5 metų.
