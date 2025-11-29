Kelių ereliu virtusiam Kauno policininkui „įpylus“ skundą – griežtas buvusių kolegų atkirtis: „Nusižengimas – vienas pavojingiausių“

Kelių ereliu virtęs Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Operatyvaus valdymo skyriaus vyriausiasis postinis D. Masaitis siekia švelnesnės nuobaudos, nors už šiurkštų eismo taisyklių pažeidimą jam ir taip buvo taikytos minimalios sankcijos.
Penktadienį Kauno apylinkės vyko administracinės bylos svarstymas – apklausus visas ginčo puses, buvo išsakytos baigiamosios kalbos.
Posėdžio metu D. Masaitis prašė sutrumpinti vairavimo teisių atėmimo terminą ik 6 mėnesių, o nutarimą dėl nuobaudos priėmusio Kauno VPK Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo skyriaus atstovai – palikti galioti 2 metų draudimą vairuoti transporto priemones.]
Pasak pareigūnų, D. Masaičio išvardinti argumentai neturėtų būti pripažinti ypatingomis aplinkybėmis, kuriomis remiantis būtų galima taikyti išskirtinai švelnią nuobaudą – netgi švelnesnę už minimalią, numatytą Administracinių nusižengimų kodekse.
„Pareiškėją drausmingai elgtis įpareigoja Kelių eismo taisyklės. Jam skirta nuobauda nėra per pernelyg griežta – ji adekvati padarytam nusižengimui, atitinka nuobaudų skyrimo pagrindus. Šis nusižengimas yra vienas šiurkščiausių ir pavojingiausių, kadangi būdamas neblaivus, jis valdė padidinto pavojaus šaltinį – transporto priemonę ir sukėlė avariją“, – nagrinėjant D. Masaičio skundą, teismo salėje atsikirto policijos atstovai.
Kauno apylinkės teismo pirmininko padėjėja ryšiams su žiniasklaida ir visuomene Inga Ramanauskaitė naujienų portalą Lrytas informavo, jog sprendimas, tenkinti buvusio pareigūno skundą ar jį atmesti, bus skelbiamas gruodžio 12 dieną.
Atleistas iš tarnybos
Kauno apskrities VPK pareigūnai D. Masaičiui už tai, apsvaigęs nuo alkoholio jis sukėlė avariją, apgadindamas svetimą turtą, skyrė 1200 eurų administracinę baudą ir uždraudė 2 metams vairuoti transporto priemones.
Tai – minimalios sankcijos, už tokį pažeidimą numatytos Administracinių nusižengimų kodekse.
Tačiau nuobauda nepatenkintas „lakstūnas“ spalio pabaigoje kreipėsi į Kauno apylinkės teismą, prašydamas sutrumpinti teisių atėmimą iki 6 mėnesių.
Policininkas girtas prie vairo nutvertas ne tarnybos metu – tuo metu jis atostogavo. Bet esmės tai nekeičia – už pareigūno vardo pažeminimą D. Masaitis buvo atleistas iš darbo.
Rėžėsi į mokyklą
Bendradarbius ir Užliedžių miestelio gyventojus šokiravęs policininkas avariją 2025 metų sukėlė 19-osios vakarą, vairuodamas „Mercedes-Benz“.
Tuo metu Užliedžiuose vyko vietos bendruomenės šventė, skirta Rudens lygiadieniui paminėti.
Pastebėję įtartinai manevruojantį automobilį, žmonės nedelsdami paskambino į Bendrąjį pagalbos centrą.
Policijos ekipažai vijosi „Mercedes“ vairavusį kolegą Griežlės gatve – girtas pareigūnas netrukus įsuko į Ledos gatvę, kurioje įsikūrusi mokykla-daugiafunkcis centras.
Pasak policijos atstovų, D. Masaitis trenkėsi į konteinerius, esančius šalia mokyklos, taip pat rėžėsi į jos sieną, išvertė tvorą.
Automobilio nekonfiskavo
Ratuotam chuliganui buvo nustatytas lengvas girtumo laipsnis (iš pradžių 1,44 prom., o pakartotinai įpūtus į alkoholio matuoklį – 1,32 prom.).
Tačiau vietos gyventojams kilo abejonių, ar alkotesterio parodymai, sprendžiant iš policininko būsenos, buvo teisingi.
Baudžiamoji byla D. Masaičiui nebuvo iškelta – kadangi oficialiai figūruoja lengvas girtumo laipsnis, jam teko atsakyti administracine tvarka.
Už vairavimą apsvaigus nuo alkoholio, apgadinant svetimą turtą, numatyta bauda nuo 1200 iki 1500 eurų ir teisių atėmimas nuo 2 iki 4 metų.
Taip pat yra numatyta automobilio arba jam prilygstančios turto vertės konfiskavimo galimybė, tačiau policija šios sankcijos taikymo D. Masaičiui neinicijavo.
girtas vairuotojaspolicininkasKauno rajonas
