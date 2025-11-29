Per parą Medininkų punkte sulaikyti du užsieniečiai, kuriems paskelbta tarptautinė paieška

Apie tai buvo informuoti paieškos iniciatoriai, o sulaikyti asmenys – perduoti sostinės policijos pareigūnams.
Vėlyvą ketvirtadienio vakarą Medininkų pasienio kontrolės punkte (PKP) dirbantys VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos pareigūnai, tikrindami iš Lietuvos išvažiuojantį maršrutu Kaunas–Minskas vykstantį autobusą „Setra“, nustatė, kad vieno keleivių paiešką 2021-ųjų birželį paskelbusi Ispanijos teisėsauga.
Negana to, paaiškėjo, kad sulaikyti 26-erių Rusijos pilietį Lietuvos policijos iniciatyva siekia ir Interpolas.
Pasieniečiai atliko ieškomo asmens nuodugnų daiktų patikrinimą. Kelioniniame lagamine buvo drabužių, kuprinė su kompiuteriu ir mobiliuoju telefonu, taip pat beveik 4 tūkst. eurų grynųjų pinigų. Rusas dėl savo sulaikymo siekė susisiekti su draugais.
Laukiant atvykstant policijos konvojaus, Rusijos pilietis buvo laikomas laikino sulaikymo kameroje ir nuolat stebimas.
Po kelių valandų Medininkų PKP į Lietuvą įvažiuojančias transporto priemones ir asmenis kontroliuojantys pasieniečiai išsiaiškino, kad vieno iš automobilio „Nissan Qashqai“, registruoto Rusijoje, keleivių ieško vokiečių policija. Tikrindami 35-erių Baltarusijos piliečio asmens pasą, kuriame buvo įklijuota Lenkijos išduota Šengeno erdvės viza, VSAT pareigūnai nustatė, kad prieš mėnesį, spalio 23 d., šiam vyrui yra išduotas Europos arešto orderis, paskelbusi šalis – Vokietija.
Automobilį vairavusiam Rusijos piliečiui ir kitam keleiviui, turinčiam Baltarusijos pilietybę, buvo leista tęsti kelionę, vokiečių ieškomas užsienietis atsidūrė laikino sulaikymo kameroje, kur buvo nuolat stebimas.
Atlikus nuodugnų sulaikytojo daiktų patikrinimą, kuprinėje rastas kompiuteris, mobilusis telefonas ir per 6 tūkst. eurų grynųjų pinigų.
Ieškomą Baltarusijos pilietį po valandos išsigabeno į Medininkų punktą atvykę sostinės policijos pareigūnai.
Šiemet VSAT pareigūnai sulaikė 749 asmenis, kurių dėl įvairių nusikaltimų ar pažeidimų ieškojo Lietuvos bei užsienio teisėsaugos institucijos. Iš sulaikytųjų dauguma, 646, buvo Lietuvos piliečiai. Rusijos pilietybę turėjo 44, Jungtinės Karalystės – 13, Baltarusijos – 12, Latvijos – 8.
Tarp 2024 m. sulaikytų 767 (iš jų 592 – oro uostuose) ieškomų asmenų irgi dominavo Lietuvos piliečiai – 705. 19 sulaikytųjų turėjo Jungtinės Karalystės pilietybę, 16 – Ukrainos, 6 – Baltarusijos, 4 – Rusijos, po 3 – Sakartvelo ir Moldovos, 2 – Airijos, likusieji 9 buvo kitų devynių valstybių piliečiai.
