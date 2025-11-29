Raseinių rajone girto ir beteisio vyro vairuojamas „Volkswagen Passat“ įsirėžė į prabangų „Bentley Bentayga“

Apie eismo įvykį Gapšių kaime policijai buvo pranešta 15.15 val. Per šią avariją žmonės nenukentėjo.
Avarijos kaltininkui, teisės vairuoti neturinčiam vyrui, gim. 1992 m., buvo nustatytas 2,33 prom. girtumas. Pas jį taip pat buvo rastas cigarečių pakelis, su augalinės kilmės, įtariama narkotine medžiaga.
Avarijos kaltininkas buvo uždarytas į areštinę.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo ir neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Raseinių rajonas
