Raseinių rajone girto ir beteisio vyro vairuojamas „Volkswagen Passat“ įsirėžė į prabangų „Bentley Bentayga“

2025 m. lapkričio 29 d. 10:25
Šeštadienį Raseinių rajone girto ir teisės vairuoti neturinčio vyro vairuojamas „Volkswagen Passat“ įsirėžė į prabangų automobilį „Bentley Bentayga V8“.
Apie eismo įvykį Gapšių kaime policijai buvo pranešta 15.15 val. Per šią avariją žmonės nenukentėjo.
Avarijos kaltininkui, teisės vairuoti neturinčiam vyrui, gim. 1992 m., buvo nustatytas 2,33 prom. girtumas. Pas jį taip pat buvo rastas cigarečių pakelis, su augalinės kilmės, įtariama narkotine medžiaga.
Avarijos kaltininkas buvo uždarytas į areštinę.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo ir neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
