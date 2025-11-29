Sukčiai siautėja toliau – vėl žėrėsi įspūdingas pinigų sumas

Penktadienį 2 val. 29 min. į Vilniaus apskrities VPK kreipėsi moteris (gim. 1947 m.), kuri pareiškė, kad lapkričio 27 d. apie 18 val. Vilniuje, jai būnant namuose, telefonu paskambino nepažįstami asmenys.
Rusiškai kalbėję skambinusieji prisistatė banko darbuotojais bei policijos pareigūnais ir apgaulės būdu išviliojo 23 973 eurus.
10 val. 00 min. Marijampolės policijos pareigūnai gavo moters (gim. 1955 m.) pranešimą, kad iš banko sąskaitos galimai dingo 7000 eurų.
Penktadienį į Klaipėdos miesto policijos komisariatą kreipėsi 1968 m. gimusi moteris, kuri nurodė, kad lapkričio 19 dieną nepažįstamas asmuo (kalbėjo rusų kl.) apgaulės būdu išviliojo 5420 eurų.
Nukentėjusiųjų pareiškimus gavę pareigūnai pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl sukčiavimo.