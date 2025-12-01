Lietuvos dienaKriminalai

Bažnyčią susprogdinti pagrasinęs telefoninis teroristas pasipriešino policijai ir sužalojo Alytaus pareigūną

2025 m. gruodžio 1 d. 08:28
Bandant sulaikyti grasinimu susprogdinti bažnyčią įtariamą vyrą, šis aršiai pasipriešino policijai ir sužalojo Alytaus pareigūną. Nukentėjęs pareigūnas paguldytas į ligoninę.
Kaip pranešė Policijos departamentas, lapkričio 30 d. apie 19 val. 06 min. gautas pranešimas, kad Lazdijų r., Metelių kaime, bažnyčios pastate, padėtas sprogmuo.
Patikrinimo metu sprogmenų nerasta.
Tą pačią dieną apie 19 val. 50 min. Alytaus r., Remeikių kaime, name, sulaikant įtariamąjį, melagingai pranešusį apie padėtą sprogmenį, jis aktyviais veiksmais priešinosi, nevykdė teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų ir sužalojo tarnybos metu uniformuotą Alytaus policijos pareigūną (gim. 1970 m.).
Nukentėjęs pareigūnas paguldytas į ligoninę.
Girtas (1,81 prom.) įtariamasis (gim. 1976 m.) uždarytas į areštinę.
Surinkta medžiaga dėl melagingo pranešimo apie visuomenei gresiantį pavojų ar ištikusią nelaimę, sprendžiamas klausimas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo. Tuo tarpu dėl pasipriešinimo pareigūnams ikiteisminis tyrimas pradėtas nieko nelaukiant.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas melagingai pranešė ar paskleidė žinią apie visuomenei, ypatingos svarbos subjektui ar valstybinės reikšmės objektui gresiantį pavojų arba didelę nelaimę, jeigu dėl to buvo iškviestos pagalbos tarnybos, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
Tas, kas panaudodamas ar grasindamas tuoj pat panaudoti fizinį smurtą pasipriešino valstybės tarnautojui ar kitam viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
