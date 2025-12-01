Pasieniečiai Kauno oro uoste sulaikė du iš užsienio parskridusius lietuvius

Penktadienio pavakarę nusileidus lėktuvui iš Londono, Kauno oro uoste dirbantys VSAT Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai tikrino iš Jungtinės Karalystės atskridusių keleivių asmens dokumentus. Tarp jų buvo ir iš ten grąžintas 35-erių lietuvis, gyvenamąją vietą deklaravęs Pakruojo rajone.
Pasieniečiai nustatė, kad daugiau kaip prieš aštuonerius metus, 2017-ųjų liepą, šio vyro paiešką paskelbė Šiaulių policija. Pakruojietis yra kaltinamas dėl padarytos nusikalstamos veikos. Tačiau nuosprendžio jis nelaukė – ėmė slapstytis ir, kaip paaiškėjo, pabėgo iš Lietuvos.
Apie įvykį informavę paieškos iniciatorių, pasieniečiai sulaikytąjį perdavė į oro uostą atvykusiems Kauno policijos pareigūnams.
Sekmadienio vidurdienį Kauno oro uoste nusileidus orlaiviui iš Šanono (Airija), VSAT pareigūnai išsiaiškino, kad vieno iš keleivių paiešką prieš keletą savaičių, lapkričio 5-ąją, paskelbė uostamiesčio policija. Airijoje gyvenantis 42-ejų vyras yra nuteistas, bet neatlikęs teismo jam paskirtos vienerių metų laisvės atėmimo bausmės.
Pasieniečiai vyrą sulaikė ir uždarė į Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto laikino sulaikymo patalpą. Pranešus paieškos iniciatoriui, netrukus jis buvo perduotas atvykusiam Kauno policijos konvojui.
Šiemet VSAT pareigūnai sulaikė 754 asmenis (iš jų 544 – oro uostuose), kurių dėl įvairių nusikaltimų ar pažeidimų ieškojo Lietuvos bei užsienio teisėsaugos institucijos. Iš sulaikytųjų dauguma, 651, buvo Lietuvos piliečiai. Rusijos pilietybę turėjo 44, Jungtinės Karalystės – 13, Baltarusijos – 12, Latvijos – 8, Airijos ir Moldovos – po 4, Švedijos ir Ukrainos po – 3, Izraelio, Tadžikistano ir Uzbekistano – po 2, likusieji 6 buvo dar šešių valstybių piliečiai.
Tarp 2024 m. sulaikytų 767 (iš jų 592 – oro uostuose) ieškomų asmenų irgi dominavo Lietuvos piliečiai – 705. 19 sulaikytųjų turėjo Jungtinės Karalystės pilietybę, 16 – Ukrainos, 6 – Baltarusijos, 4 – Rusijos, po 3 – Sakartvelo ir Moldovos, 2 – Airijos, likusieji 9 buvo kitų devynių valstybių piliečiai.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiaiKauno oro uostas
Rodyti daugiau žymių