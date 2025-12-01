Lietuvos dienaKriminalai

Sukčiai be pinigų paliko dar du gyventojus

2025 m. gruodžio 1 d.
Klaipėdos ir Vilniaus policijos pareigūnai ieško sukčių, apgavusių dar du gyventojus ir išviliojusius pinigus.
Kaip pranešė Klaipėdos apskrities VPK, lapkričio 30 d. apie 15 val. į Klaipėdos policiją kreipėsi 1976 m. gimęs Vilniaus rajono gyventojas, kuris pareiškė, kad dar liepos–rugpjūčio mėnesiais socialiniuose tinkluose su juo susisiekė nepažįstami rusiškai bendraujantys žmonės, kurie, įtikinę investuoti į internetinę investavimo platformą, apgaulės būdu išviliojo 30 620 eurų. 
Taip pat lapkričio 30 d. Vilniaus apskrities VPK gautas moters (gimusi 1956 m.) pranešimas, kad lapkričio 24 d. apie 9 val. 30 min. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami žmonės, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės bei banko darbuotojais, apgaule išviliojo 2 400 eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
