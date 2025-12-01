Telšiuose į teismą siunčiami vagystėmis įtariami du vyrai

Ikiteisminį tyrimą atlikę Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Telšių rajono policijos komisariato pareigūnai nustatė, kad kaltinamasis N.B. nuo 2024 metų spalio iki šių metų sausio apvogė 8 garažus Šiaulių ir Telšių rajonuose. Dvejose vagystės jam, įtariama, talkino A.P.
Surinkta duomenų, kad įsilaužus į garažus, pavogta turto už sumas, siekiančias nuo 350 iki 2 490 eurų. Kaltinamieji vogė grandininius pjūklus, žoliapjoves, automobilių padangas, akumuliatorius, ratlankius ir įvairius elektrinius prietaisus.
Nemaža dalis vogto turto rasta bei grąžinta nukentėjusiems. Surinkta duomenų, kad iš svetimų garažų pavogtus daiktus, N.B. bandė parduoti ar parduodavo siūlydamas pirkėjams jas įsigyti socialiniuose tinkluose.
Nukentėjusieji pareiškė civilinių ieškinių turtinei žalai atlyginti bendrai už 9 360 eurų.
Baudžiamasis kodeksas už vagystes numato baudą, laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą iki šešerių metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Telšių apylinkės teismo Telšių rūmams.