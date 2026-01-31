Prokuratūros tvirtinimu, abejoms aukoms jis smogė kirviu į galvas – skubiai į ligoninę paguldytų moterų gyvybes išgelbėjo medikai. Jos buvo praradusios sąmonę.
Kauno apygardos teismas lapkričio V. Arbačauskui skyrė 11 metų laisvės atėmimą ir įpareigojo nukentėjusiesiems, tarp kurių yra jį atstūmusios moters brolis, atlyginti bendrą 5 tūkst. eurų dydžio neturtinę žalą.
Vyriškis taip pat privalės Valstybinei ligonių kasai atlyginti nukentėjusiųjų gydymo išlaidas, kurios sudaro beveik 10 tūkst. eurų.
Smurtautojas taip pat pripažintas kaltu už grasinimus nužudyti arba sunkiai sutrikdyti moters, aplink kurią rėžė sparną, brolio sveikatą.
Nuosprendžio emigrantas laukė, būdamas suimtas. Anksčiau jis jau buvo teistas už smurtinį nusikaltimą.
Atstumtas išliejo pyktį
Praėjusią žiemą grįžęs iš užsienio, kur dirbo statybose, V. Arbačauskas susipažino su Kaune, Marvelėje gyvenančia moterimi.
Artimesnių santykių siekęs vyras išgirdo neigiamą atsakymą. Moterį palaikė ir jos šeimos nariai, nepritarę draugystei su naujuoju pažįstamu.
Pareigūnų duomenimis, V. Arbačauskas pyktį išliejo ne tik prieš moterį, bet ir jos artimųjų atžvilgiu.
Smurtas, grasinimai pasipylė 2024 metų gruodžio 23, 24 ir 27 dienomis nukentėjusių šeimos narių name – jame senolė gyvena su savo sūnumi ir dukra, su kuria V. Arbačauskas siekė artimesnių santykių.
Buvo praradusios sąmonę
Pasak pareigūnų, iš pradžių V. Arbačauskas grasino peiliu moters, su kuria norėjo artimiau draugauti, broliui, vijosi jį privataus namo kieme. Persekiojamam vyrui tąsyk pavyko pabėgti.
Iškvietus policiją, pareigūnai sulaikė V. Arbačauską, pradėjo tyrimą, tačiau neilgai trukus jis buvo išleistas į laisvę.
2024 metų gruodžio 27-ąją nekviestas svečias vėl įžengė į šeimos valdą. Šįsyk – jau nešinas kirviu.
Kaltinimą palaikantis prokuroras Darius Jakutis patvirtino naujienų portalui Lrytas, jog šiuo įnagiu buvo užpultos abi moterys.
Sąmonę buvo praradusios ir dukra, ir motina. Pastaroji atsigavusi pajėgė surinkti pagalbos numerį.
Galvose – gilios žaizdos
Nukentėjusiųjų galvose buvo aptiktos didelės žaizdos. Sužalojimai kėlė grėsmę jų gyvybėms.
Po smūgių kirviu motina ir dukra buvo nuvežtos į Kauno klinikų reanimaciją – teko skubiai atlikti operacijas.
Sužeistąsias pavyko išgelbėti. Gyvos jos liko laimingo atsitiktinimo dėka, abi iki šiol jaučia sunkių sužalojimų pasekmes.
V. Arbačauskui skirta bausmė, švelnesnė už vidurdį – jam grėsė kalėjimas nuo 8 iki 20 metų.
