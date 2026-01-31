Pasieniečiai sužlugdė kruopščiai parengtą dviejų indų planą iš Vilniaus išskristi į Paryžių

Ketvirtadienio popietę magistraliniame kelyje Bauskė–Panevėžys, ties Škilinpamūšio kaimu (Pasvalio r.), nelegalios migracijos kontrolę atliekantys VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos pareigūnai sustabdė patikrinti į Taliną vykstantį maršrutinį autobusą „Mercedes-Benz“.
Autobuso keleivius tikrinusių pasieniečių dėmesį patraukė du svetimšaliai vyrai. Jiedu VSAT pareigūnams pateikė galiojančius Indijos piliečių pasus. 40-ies ir 42-erių indai neturėjo galiojančios vizos ar leidimo laikinai gyventi, suteikiančio teisę atvykti ir būti Šengeno erdvėje.
Pasieniečiams pasiteiravus, ar turi jie prieglobsčio prašytojo asmens tapatybės dokumentus Indijos piliečiai pateikė Latvijos užsieniečių registracijos centro išduotus pažymėjimus.
Migrantai prisipažino pernai vasarą atskridę į Baltarusiją ir liepos pabaigoje mišku neteisėtai kirtę Latvijos valstybės sieną, vėliau buvo sulaikyti ir pasiprašė prieglobsčio.
Indai paaiškino į autobusą, važiuojantį į Vilnių, įsėdę Rygoje. Autobuso vairuotojas tai patvirtino.
Atlikdami asmens apžiūrą, VSAT pareigūnai aptiko Indijos piliečių įsigytus lėktuvo bilietus į Prancūziją, į Paryžių, tą patį ketvirtadienį numatytam reisui.
Pasieniečiai neteisėtus migrantus sulaikė ir pristatė į Šiaulių pasienio užkardos patalpas Pasvalyje, kur buvo įforminti procesiniai dokumentai. Po kelių valandų, tuo pat metu, kai Vilniaus oro uoste į pakilimo taką riedėjo į Paryžių skrendantis orlaivis, abu Indijos piliečiai buvusiame Saločių–Grenctalės pasienio kontrolės punkte (Pasvalio r.) buvo perduoti Latvijos pasieniečiams.
Tokia schema, kai į ES besibraunantys neteisėti migrantai prašo prieglobsčio pirmoje bendrijos valstybėje, o pradėjus tokias procedūras ieško progų sprukti į Vakarų Europą, yra dažnai jų naudojama. Latvija ir Lietuva neteisėtų migrantų planuose tėra tranzitinės valstybės.
Tokie užsieniečiai, neteisėtai patekę į Latviją, neretai grupėmis nuo kelių iki keliolikos asmenų iš jos toliau į Vakarus vyksta ne tik naudodamiesi gabentojų paslaugomis, bet apsirūpinę svetimais arba klastotais kelionės dokumentais keliauja ir maršrutiniais autobusais, net traukiniais ar pavežėjų automobiliais.
Dalis atėjūnų, kuriuos pasienyje su Baltarusija sulaiko Latvijos pasieniečiai, ten pasiprašo prieglobsčio. Tačiau prasidėjus prašymų nagrinėjimo procedūroms, sprendimų nelaukia. Suplanavę iš anksto, jie neteisėtai sprunka iš Latvijos ir mėgina per Lietuvą bei Lenkiją nuvykti į Vakarų Europos valstybes, dažniausiai Vokietiją.
Vadinamu latviškuoju keliu vykusius ir sulaikytus neteisėtus migrantus, atlikę reikalingas procedūras, Lietuvos pasieniečiai grąžina kolegoms latviams.
2025 m. gerokai suintensyvėjus neteisėtai migracijai iš Baltarusijos į Latviją, suaktyvėjo ir neteisėta antrinė migracija į Lietuvą. Pernai pasieniečiai sulaikė 1 288 iš Latvijos gabentus arba savarankiškai vykusius neteisėtus migrantus – kone pustrečio karto daugiau nei 2024 m. (540).
Daugiausia buvo sulaikyta Somalio (459) ir Afganistano (162) piliečių.
2025 m. dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną VSAT pareigūnai pradėjo 85 ikiteisminius tyrimus, sulaikė 101 gabentoją. Absoliučioje daugumoje atvejų užsieniečiai buvo neteisėtai gabenti iš Latvijos.
