Šilalės rajone automobilį sustabdę polcininkai jame rado 1 000 pakelių kontrabandinių cigarečių

2026 m. sausio 31 d. 09:07
Šilalės rajone pas moterį policija rado ir paėmė 1000 vnt. pakelių cigarečių, nepaženklintų Lietuvos banderolėmis.
Policija praneša, kad sausio 30 d., apie 17 val. 10 min., Šilalės r., Dargalių k., policijos pareigūnai sustabdė automobilį „Peugeot 308“, kurį vairavo moteris (gim. 1981 m.).
Automobilio apžiūros metu rasta ir paimta 1000 vnt. pakelių cigarečių „Marlboro Gold ir Winston blue“, nepaženklintų Lietuvos Respublikos banderolėmis. Moteris uždaryta į ilgalaikio sulaikymo patalpą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis.
Šilalės rajonasCigaretėsPolicija
