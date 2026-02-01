Vilniuje ir Vilniaus rajone smurtą patyrė du nepilnamečiai

Anot sostinės policijos, šeštadienio naktį Juodšilių seniūnijoje esančiuose namuose neblaivus 1977 metais gimęs vyras smurtavo prieš 2009 metais gimusį nepilnametį ir moterį, gimusią 1980 metais, tuo sukeldamas jiems fizinį skausmą
Dar vienas smurto prieš nepilnametį atvejis registruotas pačioje sostinėje. Teisėsaugos duomenimis, šeštadienio vakarą 1979 metais gimęs vyras smurtavo prieš nepilnametį, gimusį 2009 metais, tuo sukeldamas jam fizinį skausmą.
Abiem atvejais policija pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
VilniusVilniaus rajonasSmurtas
