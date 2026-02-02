Kraupia žmogžudyste įtariamas Europos karatė čempionas iš Šiaulių prasmuko pro pareigūnų rėtį: slapstosi jau 2 mėnesius

Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Gabrielė Petkuvienė naujienų portalą Lrytas informavo, jog L. Simonenko paieška tebevyksta – ji atliekama Lietuvoje ir užsienyje, yra išduotas Europos arešto orderis.
Šiaulius sukrėtusi žmogžudystė buvo įvykdyta lapkričio 23 dieną, apie 13 val. 20 min. netoli miesto centro, Varpo gatvėje esančio daugiabučio kieme – 22 metų jaunuoliui žudikas smogė peiliu ir pasišalino.
Policija netrukus nustatė įtariamąjį, kuriam sugauti buvo mestos gausios pajėgos. Tačiau buvęs Europos jaunimo kiokušin karatė čempionato nugalėtojas sugebėjo praslysti pro pareigūnų rėtį.
Pareigūnai kruopščiai šukavo Šiaulius ir jų apylinkės – tikrino kelius ir vietas, kuriose anksčiau lankydavosi sportininkas, peržiūrėjo vaizdo kamerų įrašus, apklausė dešimtis liudytojų.
Tačiau bėgliui pro kriminalistų rėtį pavyko prasmukti – nepadėjo ir paieškos veiksmai kituose Lietuvos miestuose.
Nėra žinių ir iš užsienio pareigūnų
Didelė tikimybė, kad L. Simonenko slapstosi kurioje nors svečioje šalyje, naudodamasis padirbtais dokumentais.
Tačiau kol kas negauta ir apčiuopiamų žinių iš Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, kitų šalių, su kuriomis yra pasirašytos bendradarbiavimo sutartys dėl paieškomų asmenų, teisėsaugos. Užsienio valstybėms yra išsiųsti tariamojo žudiko duomenys.
Siekdamas neįkliūti, bėglys veikiausiai ėmėsi atsargumo priemonių: nustojo naudotis asmeniniu telefonu, savo elektroniniu paštu, socialiniais tinklais, nebendrauja su savo šeimos nariais ir kitais žmonės iš savo artimųjų rato.
Manoma, jog L. Simonenko naudojasi ryšio priemonėmis, kurios nėra registruotos jo vardu ir pagal kurias nėra galimybės jo iš karto identifikuoti.
Abiem – bylos dėl narkotikų
Įtariamasis pažinojo auką, su kuria tikriausiai buvo susitaręs susitikti žmogžudystės vietoje. Visgi dar nėra aišku, ar kruvinas išpuolis buvo suplanuotas.
Neatmetama, kad jaunuoliai buvo susitarę susitikti dėl kvaišalų – jie abu figūravo narkotikų bylose.
Nužudytas šiaulietis 2021 metais buvo teistas už kvaišalų laikymą, turint tikslą juos platinti ir narkotikų kontrabandą, o L. Simonenkai prieš mirtiną dūrį peiliu buvo pareikšti įtarimai dėl labai didelio kiekio kvaišalų laikymo, tuo metu dar vyko ikiteisminis tyrimas.
Tiesa, versija apie suplanuotą žmogžudystę kriminalistai linkę abejoti ir dėl laiko bei vietos faktorių: šviesus paros metas, aplinkui gali būti nemažai liudininkų, todėl žudikas rizikuotų greitai būti demaskuotas.
„Galbūt jis norėjo tik pagąsdinti auką, tačiau staiga įsiplieskus ginčui, nesusivaldė, ir dūrė jai peiliu“, – Lrytas šaltiniai teisėsaugoje su portalu pasidalijo viena versijų.
Bėglys yra ne tik fiziškai stiprus – neatmetama, kad be peilio jis dar gali turėti ir šaunamąjį ginklą. Pastebėjus įtartiną asmenį, panašų į išplatintą L. Simonenkos atvaizdą, žmonių prašoma nedelsiant skambinti telefonu 112 ir informuoti apie tai policiją.
Po sporto pasuko klystkeliais
Buvęs Europos kiokušin karatė čempionas sporto užsiėmimus metė maždaug prieš 6 metus, kai baigė mokyklą.
L. Simonenko anksčiau gyveno su savo tėvais netoli nužudymo vietos esančioje Vytauto gatvėje, iš ten eidavo į treniruočių salę, esančią taip pat netoliese. Jo motina yra jogos trenerė.
Laikui bėgant, perspektyvus sportininkas pasuko klystkeliais – įklimpo narkotikų byloje, o dabar yra įtariamas žmogžudyste, už kurią gresia kalėjimas nuo 7 iki 15 metų. Neatmetama, kad jis gali būti susijęs su miesto nusikalstamomis grupuotėmis.
„Sporto užsiėmimų, turnyrų metu Lukas buvo mandagus, išlaikytas, ramaus būdo, nesiveldavo į konfliktus. Nesijautė jokio polinkio į agresiją“, – bendraudami su portalu Lrytas, neigiamais pokyčiais stebėjosi bėglį pažinoję sporto pasaulio atstovai.
