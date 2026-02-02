Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Kapčiamiesčio poligonas
Švietimo kodas
Lietuvos mokytojas
Karas Ukrainoje
Žmonės, kurie šviečia
Lrytas rekomenduoja
Darbo skelbimai
Lietuvos diena
Kriminalai
2026 m. vasario 2 d. 09:35
Per šalčius vagišiams Vilniuje prireikė dviračio
2026 m. vasario 2 d. 09:35
Lrytas.lt
Lauke spaudžiant keliasdešimties laipsnių šalčiui Vilniuje vagių taikiniu tapo vasarinė transporto priemonė – dviratis.
Daugiau nuotraukų (1)
Sekmadienį 16 val. 30 min. Rinktinės gatvėje buvo pasigesta elektrinio dviračio „M 20“.
Nuostolis – 1 120 eurų.
Dėl vagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Vilnius
Dviratis
Vagystė
Rodyti daugiau žymių