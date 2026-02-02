Lietuvos dienaKriminalai

Per šalčius vagišiams Vilniuje prireikė dviračio

2026 m. vasario 2 d. 09:35
Lrytas.lt
Lauke spaudžiant keliasdešimties laipsnių šalčiui Vilniuje vagių taikiniu tapo vasarinė transporto priemonė – dviratis.
Sekmadienį 16 val. 30 min. Rinktinės gatvėje buvo pasigesta elektrinio dviračio „M 20“.
Nuostolis – 1 120 eurų.
Dėl vagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas.
VilniusDviratisVagystė
