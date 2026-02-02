Lietuvos dienaKriminalai

Plungės pedagogui pareikšti įtarimai dėl pornografijos žiūrėjimo darbo vietoje

2026 m. vasario 2 d. 15:21
Plungės „Senamiesčio“ mokyklos informatikos mokytojas įtariamas darbo vietoje žiūrėjęs pornografinius filmus, praneša lrt.lt.
Daugiau nuotraukų (1)
Portalo žiniomis, dėl šio įvykio policija pradėjo ikiteisminį tyrimą, veiksmų ėmėsi ir mokyklos administracija. Pastarosios sprendimu, kol vyksta tyrimas, pedagogas nušalintas nuo darbo.
„Taip, mokykla iškart ėmėsi veiksmų. (…) Reaguojame griežtai, kai yra oficialesnis kreipimasis arba pranešimas. Tokiu atveju mes reaguojame labai griežtai. Šiuo atveju taip pat“, – LRT radijui kalbėjo mokyklos direktorius Paulius Zakalskis.
Jo teigimu, anksčiau dėl pedagogo veiksmų nusiskundimų nebuvo sulaukta.
PornografijaPlungėmokytojas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.