Plungės pedagogui pareikšti įtarimai dėl pornografijos žiūrėjimo darbo vietoje

Portalo žiniomis, dėl šio įvykio policija pradėjo ikiteisminį tyrimą, veiksmų ėmėsi ir mokyklos administracija. Pastarosios sprendimu, kol vyksta tyrimas, pedagogas nušalintas nuo darbo.
„Taip, mokykla iškart ėmėsi veiksmų. (…) Reaguojame griežtai, kai yra oficialesnis kreipimasis arba pranešimas. Tokiu atveju mes reaguojame labai griežtai. Šiuo atveju taip pat“, – LRT radijui kalbėjo mokyklos direktorius Paulius Zakalskis.
Jo teigimu, anksčiau dėl pedagogo veiksmų nusiskundimų nebuvo sulaukta.
PornografijaPlungėmokytojas
