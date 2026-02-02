Policijai pasipriešino Vilniaus ligoninėje sulaikomas vyras

Kaip pranešė Policijos departamentas, incidentas įvyko naktį į šeštadienį, apie 3.30 val., Vilniuje, Antakalnio gatvėje, ligoninės patalpose.
Sulaikymo pagal ikiteisminio tyrimo bylą metu vyras (gim. 1991 m.) aktyviais veiksmais pasipriešino policijos pareigūnams.
Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnas (gim. 2003 m.) kreipėsi į medikus.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo policijai.
VilniusLigoninėpasipriešino
