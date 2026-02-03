B. Mikutavičiui inkriminuojama žmogžudystė aukos darbo metu: 24 m. brokerės artimiesiems valstybė skirs socialinio draudimo išmoką

Valstybinės darbo inspekcijos Kauno teritorinio skyriaus vedėjas Adas Baliukevičius informavo naujienų portalą Lrytas, jog VDI darbuotojai jau baigė tyrimą ir reikalingą dokumentaciją išsiuntė „Sodrai“, kuri ir priims sprendimą dėl išmokos.
Gabrielę O., kaip įtariama, peiliu mirtinai subadė 29 metų kaunietis Benas Mikutavičius, susitaręs su ja susitikti dėl išnuomojamo buto Pramonės prospekte apžiūros.
Pareigūnų duomenimis, tą pačią dieną, 2025 metų gruodžio 4-ąją, B. Mikutavičius peiliu nužudė ir savo 22 metų pusseserę Simoną S., užpuolęs ją V. Krėvės prospekte esančiame būste.
Pasak A. Baliukevičius, atvejis, kuomet žmonės darbo metu nukenčia nuo nusikaltėlių smurto ar net tampa žudikų aukomis, yra ypač reti.
Vienkartinė išmoka Gabrielės O. šeimai turėtų būti skiriama iš „Sodros“ biudžeto lėšų. Jos dydis – 60 šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių.
Brokerė nužudyta nuomojamame bute
Kaune įsikūrusioje nekilnojamojo turto prekybos ir nuomos bendrovėje dirbusi, iš Alytaus krašto kilusi Gabrielė O. su B. Mikutavičiumi susitiko apie 13 val. 30 min. – pastarasis pareiškė ieškantis būsto, kurį galėtų išsinuomoti.
Nieko bloga neįtardama, brokerė nuvyko į susitikimą.
Tyrėjų duomenimis, vos prieš pusvalandį, apie 13 valandą, B. Mikutavičius buvo nužudęs savo giminaitę Simoną.
Susitikęs su Gabriele kaunietis, kaip įtariama, įvykdė antrą žvėrišką nusikaltimą.
Lrytas žiniomis, įtariamasis žudikas išeidamas užrakino nuomojamo buto duris, pasiėmęs Gabrielės atsineštus raktus.
Gruodžio 4-osios vakarą, po 20 valandos, brokerę pirmieji negyvą aptiko ugniagesiai gelbėtojai, diskiniu pjūklu išpjovę durų spyną.
Pastaruosius iškvietė Gabrielės O. pasigedę artimieji ir jos kolegė.
Abiejų nusikaltimų vietas skiria nepilnas kilometras. Ant aukų kūnų aptikta daug durtinių žaizdų – joms peiliu buvo smogta į kaklus ir kitas vietas.
Įtariama, jog keršijo pusseserei
Iš Tauragės rajono kilę B. Mikutavičius ir Simona apsigyveno V. Krėvės prospekto daugiabutyje, bet vėliau pusbrolis sužinojo, kad jam teks iš ten išsikraustyti. Lrytas žiniomis, abu giminaičiai nuomojosi šį butą, tačiau dėl B. Mikutavičiaus elgesio nuspręsta jį išprašyti.
Išgirdęs, kad teks išsikraustyti, Simonos pusbrolis įsiuto, apkaltino dėl to pusseserę, ėmė laidyti grasinančias tiradas jos ir jos šeimos narių adresu. Šie bauginimai, pažerti ne žmogžudystės dieną, o anksčiau, buvo nufilmuoti.
Simona S. veikiausiai buvo nužudyta, įtariamajam degant kerštu, tuo tarpu kas lėmė mirtiną išpuolį prieš nekilnojamojo turto brokerę Gabrielę O., atsakyti bus gerokai sudėtingiau.
Gali būti, jog kaunietis iš tikrųjų dar iki pusseserės nužudymo ieškojo naujos vietos, kur galėtų apsigyventi, ir susitikimo su brokere metu nesuvaldė dėl kažko pakilusios naujos įtūžio bangos.
Tačiau neatmetama ir tai, jog po pralieto pirmos aukos kraujo jis, apimtas agresijos, tiktai apsimetė nuomininku, iš anksto suplanavęs niekuo dėtos, šįsyk jau atsitiktinės aukos nužudymą. B. Mikutavičius tikriausiai Gabrielės O. nepažinojo, su ja lemtingąją dieną matėsi pirmą kartą.
Nustatyta, kad prieš Gabrielės nužudymą B. Mikutavičius internete susirašinėjo dar su dviem merginomis, kurios nuomojo butus, įkeldamos atitinkamus skelbimus. Jos taip pat galėjo tapti aukomis.
Kaunietis su nuomotojomis tarėsi susitikti jų siūlytuose butuose, tačiau susitikimas įvyko tiktai su Gabriele O., jai nuvykus parodyti Pramonės prospekte esančio būsto. Ir šis susitikimas baigėsi tragiškai.
Sučiupo pilietiški žmonės
B. Mikutavičius slapstėsi nuo teisėsaugos maždaug 34 valandas – gruodžio 5-ąją, prieš pat vidurnaktį netoli Kalniečių parko bėglį sulaikę pilietiški žmonės jį perdavė netrukus atvykusiems policijos pareigūnams.
Per pirminę apklausą jis papasakojo pareigūnams, ką veikė paieškos laikotarpiu, atskleidė, jog planavo slapstytis Kauno pakraštyje esančiame Kleboniškio miške.
2025 metų gruodžio 7 dieną įtariamasis buvo suimtas 3 mėnesiams – per posėdį Kauno apylinkės teisme B. Mikutavičius savo kaltę pripažino iš dalies.
Šiuo metu atliekama B. Mikutavičiaus psichiatrinė ekspertizė. Jeigu jis bus pripažintas nepakaltinamu, veikiausiai bus priverstinai gydomas, o priešingu atveju – stos prieš teismą. Jam gresia kalėjimas iki gyvos galvos.
