Kaune peršautas važiuojančio troleibuso stiklas

Kaip pranešė Policijos departamentas, vasario 2 d. apie 21 val. 05 min. Kaune, A. Juozapavičiaus pr., troleibuso vairuotojas, važiuodamas nustatytu maršrutu, išgirdo panašų garsą į šūvį bei dūžtančio stiklo garsą.
Sustabdžius troleibusą, pastebėtas galimai peršautas troleibuso šoninis lango stiklas.
Įvykio metu žmonės nenukentėjo. Nuostolis nustatinėjamas.
Pradėtas ikiteisminis dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Kaip skelbia Baudžiamasis kodeksas, tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
TroleibusasšūvisKaunas
