Pasvalio rajone pasieniečiams įkliuvo netikrą vairuotojo pažymėjimą pateikęs ukrainietis

2026 m. vasario 3 d. 10:55
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Pasvalio rajone pasieniečiai demaskavo Lietuvoje gyvenantį Ukrainos pilietį, nes įtaria, kad jo pateiktas ukrainietiškas vairuotojo pažymėjimas – suklastotas.
Šeštadienio pavakarę magistraliniame kelyje Bauskė–Panevėžys, ties Škilinpamūšio kaimu (Pasvalio r.) transporto priemonių ir jais važiuojančių žmonių patikrą vykdę VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos pareigūnai sustabdė patikrinti iš Latvijos važiuojantį automobilį BMW 560L. Transporto priemonę su lietuviškais valstybinio numerio ženklais vairavo 20-metis Ukrainos pilietis, turintis leidimą laikinai, iki šių metų kovo, gyventi Lietuvoje.
Vairuotojas pasieniečiams pateikė savo pasą, vairuotojo pažymėjimą ir parodė skaitmeninį leidimą gyventi mūsų šalyje.
VSAT pareigūnai suabejojo dėl vairuotojo pažymėjimo autentiškumo. Atidžiai ištyrę jį specialiu prietaisu, pasieniečiai padarė prielaidą, jog dokumentas – visiška klastotė, nes padarytas ne pagal saugių dokumentų gamybos reikalavimus.
Tikrinant dokumentą Ukrainos viešojoje duomenų bazėje, nustatyta, kad toks vairuotojo pažymėjimas apskritai nebuvo išduotas.
Dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo juo VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Po apklausos Ukrainos pilietis buvo paleistas, skyrus kardomąją priemonę – dokumentų paėmimą.
