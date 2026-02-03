Utenoje, Panevėžyje, Vilniuje, Šiauliuose ir Klaipėdoje sukčiai iš žmonių išviliojo apie 58 tūkst. eurų

Kaip skelbė Policijos departamentas, pirmadienį į Utenos rajono policijos komisariatą kreipėsi moteris (gimusi 1948 m.). Ji pareiškė, kad Utenoje, būnant namuose, nenustatyti žmonės nenustatytu būdu iš jos banko sąskaitos apgaulės būdu pasisavino 27 500 eurų.
Tą pačią dieną į Panevėžio apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi moteris (gimusi 1969 m.). Ji pareiškė, kad sausio 31 d. Panevėžyje, būnant namuose, jai bandant prisijungti prie atsiųstos galimai fiktyvios siuntos pristatymo nuorodos ir suvedus banko prisijungimo duomenis, nuo jos banko sąskaitos apgaulės būdu nuskaičiuoti 16 935 eurai.
Nuo sukčių nukentėjo ir Šiaulių, Vilniaus bei Klaipėdos gyventojai.
Policijos duomenimis, sostinėje pirmadienį, apie 17 val. 30 min., vyrui (gim. 1963 m.), būnant namuose, jam paskambino nepažįstami žmonės, kurie, prisistatę policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 6 350 eurų.
Kaip pranešė Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, sausio 30 d. šiaulietis (gim. 1979 m.), internetu parduodamas prekę, paspaudė ant pirkėjo atsiųstos nuorodos, suvedė banko duomenis ir prarado 5 363 eurus.
Anot Klaipėdos policijos, pirmadienį į pareigūnus kreipėsi vyras (gim. 1978 m.), kuris nurodė, kad tą pačią dieną, apie 8 val. 11 min., gavo neva iš banko siųstą elektroninį laišką, suvedė reikalaujamus duomenis, o po to pastebėjo, jog iš įmonės sąskaitos apgaulės būdu buvo pasisavinta 2 000 eurų.
Dėl šių sukčiavimų policija pradėjo ikiteisminius tyrimus.
sukčiaisukčiavimaseurai
