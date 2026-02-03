Vilniaus pakraštyje piktadariai nurinko trijų automobilių padangas

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, vasario 2 d. Vilniaus policijoje gautas pranešimas, kad nuo sausio 25 d. iki vasario 2 d. maždaug 16 val. 30 min. Vilniuje, Molėtų pl., automobilių stovėjimo aikštelėje, buvo nuimta ir pavogta automobilių „Jaguar“ (pagamintas 2017 m.), „Audi A3“ (pagamintas 2014 m.) ir „Mercedes Benz SL500“ ratlankiai su padangomis.
Nuostolis – apie 4 000 eurų. Įvykio aplinkybės tikslinamos.
Surinkta medžiaga dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pagrobė svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.