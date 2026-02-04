Lietuvos apeliacinis teismas atmetė nuteistųjų skundus stambaus mąsto kontrabandos byloje

Du buvę Vilniaus teritorinės muitinės pareigūnai ir du Baltarusijos Respublikos piliečiai liko nuteisti už itin didelio kiekio cigarečių kontrabandą ir neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis veikiant organizuotoje grupėje.
Minėti buvę muitinės pareigūnai taip pat liko nuteisti už piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi ir bendrininkavimą su kontrabandos vykdytojais.
Iš nuteistųjų priteista atlyginti Europos Sąjungos ir Lietuvos biudžetui padarytą žalą - beveik 10 mln. Eur importo mokesčių (9 773 009 Eur), nuteistiesiems skirtos baudos, bendrai siekiančios beveik 270.000 Eur bei nuspręsta konfiskuoti virš 42.000 Eur (krovininių vilkikų, kuriais buvo gabenta kontrabanda, vertė).
Buvusiems muitinės pareigūnams taip pat skirta baudžiamojo poveikio priemonė – atitinkamai 3 ir 5 atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje.
Ikiteisminio tyrimo, kuriam vadovavo Europos deleguotieji prokurorai, o atliko Muitinės kriminalinė tarnyba, duomenimis, 2019 m. pabaigoje labai dideli kiekiai cigarečių iš Baltarusijos tabako gamybos fabrikų buvo gabenami krovininiais vilkikais į Europos Sąjungos teritoriją.
Valstybinį kaltinimą palaikantiems Europos deleguotiesiems prokurorams pavyko teisme įrodyti, kad kaltinamieji (du Baltarusijos piliečiai vairuotojai ir du Lietuvos muitinės pareigūnai) veikė organizuotoje grupėje pagal iš anksto parengtą planą, pasiskirstę skirtingomis užduotimis ir vaidmenimis.
Baltarusijos Respublikoje (cigarečių gaminimo fabrikuose) į vilkikus pakrautos cigaretės buvo įvežamos į Lietuvą per Šalčininkų kelio postą. Padedant minėtiems dviem Lietuvos muitinės pareigūnams, cigarečių krovinį vilkikuose gabenę Baltarusijos piliečiai įvežė šį krovinį į Lietuvą, nepateikdami jų muitinės kontrolei.
Tyrimo duomenimis, taip į Lietuvą buvo įleisti 4 vilkikai, neteisėtai atgabenę į Europos Sąjungos teritoriją beveik 3 milijonus cigarečių pakelių.
Šiais kaltinamųjų veiksmais per keturis kartus buvo realizuota kontrabanda ir neteisėtai disponuojama akcizais apmokestinamomis prekėmis, dėl ko nebuvo sumokėti beveik 10 mln. Eur importo mokesčiai, o muitinės pareigūnai, piktnaudžiavę tarnybine padėtimi ne tik padėjo įgyvendinti kontrabandą, bet ir diskreditavo ir pažemino valstybės tarnautojo – muitinės pareigūno vardą, sumenkino valstybės institucijos – Lietuvos muitinės) – autoritetą, padarė didelės turtinės ir neturtinės žalos valstybei ir Europos Sąjungai.
Lietuvos apeliacinio teismo nutartis dar gali būti skundžiama kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
Primename, kad 2021 m. birželio 1 d. darbą pradėjo Liuksemburge įkurta Europos prokuratūra. Ji tiria Europos Sąjungos finansiniams interesams kenkiančius nusikaltimus, susijusius su sukčiavimu, korupcija, pinigų plovimu, tarpvalstybiniu sukčiavimu PVM srityje.
Ši Europos Sąjungos baudžiamojo persekiojimo įstaiga tiria bet kokią kitą neteisėtą veiklą, kuri yra neatsiejamai susijusi su ES biudžetui kenkiančiais nusikaltimais, ir vykdo baudžiamąjį persekiojimą saugant Europos Sąjungos turtą, pajamas ir išlaidas. Europos prokuratūros biure Lietuvoje dirba keturi Europos deleguotieji prokurorai.
