Smogė kontrabandininkų vadeivoms Lietuvoje: praneša apie plataus masto operaciją ir sulaikytus įtariamuosius

„Vakar įvykdytos policinės operacijos metu sulaikyti penki įtariamieji. Kaip mes įtariame, aukštesniojo lygio. Jiems pateikti įtarimai dėl nusikalstamo susivienijimo vadovavimo, organizavimo. Šiuo metu prokurorai su pareiškimais kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą su prašymais paskirti griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą“, – trečiadienį vykusios spaudos konferencijos metu sakė jis.
„Tai penki vyrai, susiję su Šalčininkų rajonu (…), brandaus amžiaus vyrai, visi yra teisti. Tame tarpe teisti ir už kontrabandą ar neteisėtą disponavimą akcizinėmis prekėmis“, – akcentavo prokuroras.
Jam antrino ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininko pavaduotojas Saulius Briginas. Jo teigimu, sulaikytieji dirbo išvien su Baltarusijos organizuotų nusikalstamų grupių atstovais.
„Minėti asmenys iš tiesų nėra eiliniai asmenys (…). Jie yra nusikalstamo susivienijimo grupių vadovai, kurie subūrė atitinkamus asmenis organizuoti šias nusikalstamas veikas, jas organizavo bendrininkaujant su Baltarusijos Respublikos teritorijoje veikiančiomis organizuotomis nusikalstamomis grupėmis“, – kalbėjo S. Briginas.
„Šis kriminalinis tinklas, sudarytas iš Lietuvos organizuotų nusikalstamų grupių ir (…) Baltarusijos organizuotų nusikalstamų grupių, sistemiškai, organizuotai vykdė cigarečių kontrabandą, panaudojant įvairius kontrabandos būdus – transporto priemones su slėptuvėmis, dronus (…), oro balionus, kurie kelia pavojų civilinei aviacijai“, – akcentavo pareigūnas.
Šioje tyrimo stadijoje – 28 įtariamieji, apklausta apie 20 liudytojų
A. Urbelio teigimu, bendrai šioje tyrimo stadijoje dalyvauja 28 įtariamieji, apklausta apie 20 liudytojų.
„Šioje tyrimo stadijoje dalyvauja 28 įtariamieji. Nusikalstamos veikos, kurios yra inkriminuojamos įtariamiesiems – veikimas prieš Lietuvos Respubliką (…), dalyvavimas arba organizavimas ir vadovavimas nusikalstamam susivienijimui (…), fizinių prekių kontrabanda arba neteisėtas disponavimas akcizinėmis prekėmis“, – kalbėjo A. Urbelis.
„Šioje tyrimo stadijoje jau apklausta apie 20 liudytojų“, – teigė jis.
Areštuoto turto vertė – 1,2 mln. eurų
Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininko pavaduotojo teigimu, antradienį atliktų 17 kratų metu areštuoto turto vertė siekia 1,2 mln. eurų
„Vakar operacijos metu atlikta 17 kratų, kurių metu išimti tyrimui reikšmingi daiktai – ryšio priemonės, užrašai, GPS. Taip pat kontrabandai naudojamos tam tikros priemonės siekiant neutralizuoti teisėsaugos institucijas – kaip pavyzdys, padangų ežiai, skirti teisėsaugos institucijų transporto priemonių padangoms pradurti. Taip pat išimtos prabangios transporto priemonės bei kiti tyrimui reikšmingi daiktai, kurie minėtų asmenų buvo naudojami neteisėtoje veikloje“, – aiškino S. Briginas.
„Šio tyrimo metu šiandien dienai areštuoto turto vertė siekia 1 mln. 200 tūkstančių“, – tęsė jis.
Anot jo, policinėje operacijoje dalyvavo virš 80 policijos pareigūnų.
Yra identifikuoti ir Baltarusijos grupuotės bei žmonės
Komentuodamas sulaikytų įtariamųjų ryšį su Baltarusija, S. Briginas patvirtino, jog yra identifikuoti atitinkami žmonės bei grupuotės.
„Bet šiandien tyrimas yra apsiribojęs tik antruoju etapu, t. y. ne paskutinis etapas. Bus ne vienas ir tolimesnis etapas ir mes į tuos klausimus atsakysime tyrimo eigoje“, – pažymėjo jis.
Pareigūnas taip pat pabrėžė, kad kai kurie iš įtariamųjų yra važinėję į Baltarusiją.
Savo ruožtu A. Urbelis teigė, kad šiuo metu nustatinėjami ir Baltarusijos piliečiai, dalyvaujantys kontrabandos veikloje. „Jų laukia ta pati lemtis, kaip ir kitų asmenų, kurie verčiasi nusikalstama veika. Mes juos visus žinome ir tikrai jų nepaliksime ramybėje“, – sakė jis.
Kaip skelbta, Šalčininkų rajone ir kitose vietose policija antradienį surengė dar vieną plataus masto operaciją prieš kontrabandininkus.
ELTA primena, kad tai jau antra policijos operacija per kelis mėnesius Šalčininkų rajone.
Pernai gruodžio viduryje kriminalinės policijos ir prokuratūros pareigūnai sulaikė 21 žmogų, įtariamą nusikalstamo susivienijimo vykdyta kontrabanda tam pritaikytais balionais bei padėjimu kitai valstybei veikti prieš Lietuvą. Buvo sulaikyti įtariamo nusikalstamo susivienijimo lyderiai ir kiti nariai.
Tada sulaikant įtariamuosius ir atliekant kratas dalyvavo antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai, iš viso daugiau nei 140 pareigūnų.
Atlikus daugiau nei 80 kratų buvo rasta cigarečių su baltarusiškomis banderolėmis, SIM kortelių, sekimo, ryšio įrangos blokatoriai, šaunamieji ginklai bei kita. Taip pat buvo paimtas ir areštuotas turtas, įskaitant prabangius automobilius ir kitą vertingą turtą, kurio bendra vertė, šiuo metu turimais duomenimis siekia apie 720 000 eurų.
PolicijaoperacijaŠalčininkų rajonas
Rodyti daugiau žymių