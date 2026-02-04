Vilniuje ir Kaune sukčiai iš žmonių išviliojo 55,5 tūkst. eurų

Anot Policijos departamento, antradienį Kauno pareigūnus kreipėsi vyras (gim. 1945 m.), kuris pareiškė, kad sausį (data ir laikas nustatinėjami) Kaune, namuose, jam paskambino nepažįstami asmenys, kurie kalbėjo rusų kalba.
Anot vyro, paskambinusieji prisistatė banko darbuotojais ir policijos pareigūnais ir apgaulės būdu išviliojo 15 tūkst. eurų.
Antradienį į sostinės policiją kreipėsi moteris (gim. 1941 m.), kuri pareiškė, kad sausio 30 d., apie 0.30 val., Vilniuje, būnant namuose, jai paskambino nepažįstami asmenys, kurie prisistatę telekomunikacijos bendrovės, banko ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu iš jos išviliojo 29 tūkst. eurų.
Nuo sukčių nukentėjo ir daugiau vilniečių.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, antradienį, apie 12 val., sostinėje, moteriai (gim. 1938 m.) būnant namuose, paskambino nepažįstamas asmuo, kuris, prisistatęs policijos pareigūnu, apgaule iš jos išviliojo 9 tūkst. eurų.
Taip pat, anot policijos, antradienį, apie 14 val., Vilniuje, vyrui (gim. 1938 m.) paskambino nepažįstami asmenys, kurie, prisistatę elektros tinklų atstovais bei policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 2,5 tūkst. eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.