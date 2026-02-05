„Maximos“ sandėlio teritorijoje nusileido kontrabandinis balionas: darbuotojų elgesys nustebino

„Taip, šis incidentas mums yra žinomas. Sausio 28 d. paryčiais, lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ logistikos sandėlio teritorijoje buvo pastebėtas balionas su ryšuliu, įtariamai, kontrabandinių cigarečių blokais. Nedelsiant buvo iškviesti policijos pareigūnai, kurie atvykę balioną su kontrabandinėmis cigaretėmis išsivežė“, – portalui nurodė nurodė „Maximos“ komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento direktorė Snieguolė Valiaugaitė.
S. Valiaugaitės teigimu, visą reikalingą medžiagą, susijusią su incidentu, „Maxima“ perdavė teisėsaugos institucijoms.
Informaciją apie šį incidentą patvirtino ir policija. Tuo metu Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT) informavo, kad pasieniečiams policijos pareigūnai perdavė ryšulį su apie 1,4 tūkst. pakelių cigarečių ir GPS daviklį.
Be to, „Delfi“ portalo šaltinio žiniomis, „Maxima“ sandėlio darbuotojai nuėmė balionu gabentą kontrabandinį krovinį ir šalia parduotuvės rampų nesėkmingai bandė dalintis turiniu – tai sustabdė apsaugos darbuotojas.
Vis dėlto, šios informacijos naujienų portalui negalėjo patvirtinti nei pareigūnai, nei „Maxima“. Bendrovė tik nurodė, kad įmonės viduje pradėtas tyrimas, kuris dar nebaigtas.
KontrabandaCigaretėsoro balionas
