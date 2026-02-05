Buvęs Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius R. Pudževelis siunčiamas į kalėjimą

Lietuvos apeliacinis teismas buvusiam Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui Ričardui Pudževeliui už kyšininkavimą ketvirtadienį skyrė ketverių metų laisvės atėmimo bausmę. Nustatyta, kad kaip kyšis jam buvo statomas namas, o mainais kyšį suteikusi bendrovė įgijo išskirtines sąlygas nuomotis šilumos gamybos objektus.
Nuteistasis taip pat turės sumokėti daugiau nei 13 tūkst. eurų baudą. Iš R. Pudževelio ir jo sutuoktinės bus išieškota su namo statyba Kulautuvoje susijusio kyšio vertę atitinkanti pinigų suma – po 19 124 eurus.
„Pačių statybų metu jau buvo aišku, kad objektas statomas jiems, Pudževeliams“, – per posėdį sakė teisėjas Justas Namavičius.
Apeliacinio teismo nuosprendis įsiteisėjo iškart.
R. Pudževelis buvo išteisintas dėl svetimo turto iššvaistymo ir turto legalizavimo, tačiau įkalinimo neišvengė.
2024 m. gegužę Klaipėdos apygardos teismas R. Pudževeliui už nusikaltimus buvo skyręs puspenktų metų laisvės atėmimo bausmę.
Byloje kaltinimai buvo pareikšti 8 fiziniams asmenims, tarp jų – ir buvusiam Kauno rajono savivaldybės administracijos vadovui R. Pudževeliui, įmonei, kurios turtas, pagal pirmos instancijos nuosprendį, buvo iššvaistytas darant korupcinio pobūdžio nusikaltimus. Teismas pakeitė Klaipėdos apygardos teismo nuosprendį ir kitiems bylos kaltinamiesiems.
R. Pudževelis buvo kaltinamas tuo, kad būdamas savivaldybės administracijos direktorius, siekdamas turtinės naudos sau ir sutuoktinei, taip pat kaltinamajai byloje, pasinaudodamas užimamomis aukštomis valstybės tarnautojo pareigomis ir dėl to turima įtaka, organizavo tris sunkias nusikalstamas veikas – 45 tūkst. eurų vertės kyšio priėmimą ir svetimo, bendrovei „Roalsa“ priklausančio turto iššvaistymą ir iš šių nusikalstamų veikų planuojamo įgyti turto legalizavimą, t. y. minima bendrovė neatlygintinai teikė statybines medžiagas ir atliko darbus, dėl to R. Pudževelis su sutuoktine įgijo prabangų nekilnojamąjį turtą – gyvenamąjį namą.
Apeliacinis teismas peržiūrėjo bylą ir nusprendė, kad kyšio suma buvo šiek tiek mažesnė, pašalinta aplinkybė, kad asmenys veikė organizuota grupe.
Byloje be R. Pudževelio už papirkimą ir kitus nusikaltimus lieka nuteisti dar 4 fiziniai asmenys ir „Roalsa“.
Lietuvos apeliacinio teismo trijų teisėjų kolegija konstatavo, kad surinkti įrodymai patvirtina, kad R. Pudževelis, siekdamas turtinės naudos sau ir sutuoktinei, už kelių dešimčių tūkstančių eurų kyšį – dalies jo namo statybos finansavimą – UAB „Roalsa“ suteikė išskirtinę galimybę gauti užsakymus. Pasak teisėjo J. Namavičiaus, buvo apeitos viešųjų pirkimų procedūros.
Šiai bendrovei buvo sudarytos išskirtinės sąlygos nuomotis šilumos gamybos objektus ir tiekti šilumą Kauno rajono savivaldybei priklausančiose švietimo ir kultūros įstaigose bei išvengti investicinių įsipareigojimų.
Už tai R. Pudževelis, kaip patikslino Apeliacinis teismas, pagal namo statybai sunaudotas medžiagas bei darbus, iš UAB „Roalsa“ vadovo bendrovės sąskaita gavo 38 249 eurų vertės kyšį.
Teismas pažymėjo, kad už UAB „Roalsa“ turto iššvaistymą gali būti atsakingas tik kyšį davęs šios bendrovės vadovas, galėjęs disponuoti bendrovės lėšomis, tačiau ne kyšį priėmęs R. Pudževelis ir dar vienas byloje nuteistas asmuo, jam padėjęs tai įgyvendinti.
Todėl Apeliacinis teismas konstatavo, kad R. Pudževelis ir jam padėjęs asmuo buvo nepagrįstai nuteisti dėl UAB „Roalsa“ turto iššvaistymo veikiant organizuota grupe.
Apeliacinio teismo vertinimu, R. Pudževelis, jo sutuoktinė ir minėtas asmuo taip pat buvo nepagrįstai nuteisti ir už nusikalstamu būdu įgyto turto legalizavimą, kadangi statomas namas (dalis jam skirtų medžiagų) buvo kyšis, o ne priemonė legalizuoti nusikalstamu būdu gautas medžiagas bei statybos darbus.
Be to, R. Pudževelis lieka nuteistas už tai, kad, būdamas savivaldybės administracijos direktoriumi, už teisėtą veikimą atliekant pareigas ir už jam tiesiogiai ir netiesiogiai pavaldžių valstybės tarnautojų įgaliojimų vykdymą praeityje ir ateityje iš dar dviejų bendrovių vadovų priėmė nenustatyto dydžio, bet didesnius nei 37,66 eurų vertės, kyšius.
Byloje minimi nusikaltimai buvo padaryti maždaug prieš 10 metų. R. Pudževelis laikinai buvo sulaikytas 2016 m., namas Kulautuvoje pradėtas statyti 2014 m.
„Kriminalinės žvalgybos tyrimo metu buvo užfiksuota daug nuteistųjų pokalbių, susitikimų (…) Buvo laikomasi labai didelės konspiracijos, patys Pudževeliai stengėsi name nesirodyti, nors buvo aišku, kad jis statomas jiems“, – sakė teisėjas J. Namavičius.
Atsižvelgęs į proceso trukmę, Apeliacinis teismas buvusiam aukštam savivaldybės tarnautojui sutrumpino galutinės laisvės atėmimo bausmės laiką nuo 4 metų 6 mėnesių iki 4 metų.
Rekvizitai.lt skelbia, kad Kaune veikusi „Roalsa“ yra išregistruota, likviduota bankrutavus.