Fantazijos netrūko, bet slėptuvės tai neišgelbėjo

Kaip rašoma Lietuvos muitiėns pranešime, vasario 4 d. paryčiais Šalčininkų kelio poste Vilniaus teritorinės muitinės pareigūnai Baltarusijos piliečio vairuojamame automobilyje „Citroen“ aptiko 1 340 vnt. kontrabandinių cigarečių, paslėptų specialiai įrengtose slėptuvėse.
Kontrabandos vertė – 331,65 eurų. Sulaikyto automobilio vertė – 4 250 eurų.
Tai svarbi žinutė visiems, svarstantiems atlikti „smulkų“ pažeidimą – net ir nedidelis kontrabandinių prekių kiekis gali „kainuoti“ visą transporto priemonę.
Muitinė perspėja – rizika dažnai yra neproporcinga galimam „laimėjimui“, o pasekmės – skaudžios ir ilgalaikės. Vien Šalčininkų kelio poste per 2025 m. surašytas 681 administracinis nusižengimų protokolas, kurių bendra vertė – apie 2 mln. eurų.
Medininkų kelio poste surašyti 735 administraciniai nusižengimų protokolai, kurių vertė apie 1,5 mln. eurų.
