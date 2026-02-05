Lietuvos dienaKriminalai

Fantazijos netrūko, bet slėptuvės tai neišgelbėjo

2026 m. vasario 5 d. 12:09
Lietuvos muitinė
Slėptuvės sėdynės atloše ir po stogo apdaila atrodė „profesionaliai“, tačiau muitininkų neapgavo.
Daugiau nuotraukų (7)
Kaip rašoma Lietuvos muitiėns pranešime, vasario 4 d. paryčiais Šalčininkų kelio poste Vilniaus teritorinės muitinės pareigūnai Baltarusijos piliečio vairuojamame automobilyje „Citroen“ aptiko 1 340 vnt. kontrabandinių cigarečių, paslėptų specialiai įrengtose slėptuvėse.
Kontrabandos vertė – 331,65 eurų. Sulaikyto automobilio vertė – 4 250 eurų.
Tai svarbi žinutė visiems, svarstantiems atlikti „smulkų“ pažeidimą – net ir nedidelis kontrabandinių prekių kiekis gali „kainuoti“ visą transporto priemonę.
Muitinė perspėja – rizika dažnai yra neproporcinga galimam „laimėjimui“, o pasekmės – skaudžios ir ilgalaikės. Vien Šalčininkų kelio poste per 2025 m. surašytas 681 administracinis nusižengimų protokolas, kurių bendra vertė – apie 2 mln. eurų.
Medininkų kelio poste surašyti 735 administraciniai nusižengimų protokolai, kurių vertė apie 1,5 mln. eurų.
KontrabandaLietuvos muitinėkontrabandinės cigaretės
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.