Kauno prokurorė Jolita Raudeliūnienė informavo portalą Lrytas, jog ketvirtadienį rengiamas teismo posėdis dėl įtariamojo suėmimo – jį prašoma uždaryti į belangę ilgiausiais leistinam terminui, 3 mėnesiams. Posėdis Kauno apylinkės teisme prasidėjo 11 val. 30, o sprendimas buvo priimtas po pietų. Posėdis buvo uždaras, jis vyko nuotoliniu būdu, teisėjui uždraudus fotografuoti įtariamąjį prieš posėdžio pradžią.
Šio teismo pirmininko padėjėja ryšiams su žiniasklaida ir visuomene Inga Ramanauskaitė naujienų portalą Lrytas šiek tiek po 13 valandos informavo, jog teismas skyrė įtariamajam suėmimą mėnesiui.
Paaiškėjo, jog anksčiau 16 kartų už vagystes, smurtą, narkotikus, viešosios tvarkos pažeidimus ir kitus nusikaltimus teistas vyras paskutinį sykį iš kalėjimo buvo išėjęs vos prieš mėnesį. Teistumas jam nėra išnykęs.
Po antro išpuolio sučiuptas šaulys prisipažino, jog prieš savo vakarinį „žygį“ buvo pavartojęs kvaišalų.
Neatmetama, jog narkotikai galėjo paskatinti jo agresiją arba sukelti norą ieškoti „nuotykių“.
Braižas – tas pats
Pirmas atvejis pagrindinėje Žemųjų Šančių gatvėje – A. Juozapavičiaus prospekte, užfiksuotas vasario 2 dieną, apie 21 val. 5 min. pagrindinėje Žemųjų Šančių gatvėje.
Įprastą troleibuso maršrutą nutraukė šūvio ir dūžtančio stiklo garsai – skubiai sustojęs, vairuotojas išvydo peršautą šoninį langą.
Iškviestiems policijos pareigūnams tąsyk piktadario sulaikyti nepavyko – jis spėjo laiku pasprukti.
Antrąsyk šūviai nuaidėjo lygiai po paros – vasario 3-iąją, apie 21 valandą, ties A. Juozapavičiaus prospekto ir Liepojos gatvių sankryža.
Braižas buvo tas pats – šūviai paleisti į šoninį stiklą.
Pirmą kartą veikiausiai šaudyta pneumatinėmis kulkomis, antrą – šratais.
Sučiupo, sekdami karštais pėdsakais
Po antro išpuolio sekdami karštais pėdsakais, policijos pareigūnai netoli nusikaltimo vietos, gatvėje sulaikė šaulį, gyvenantį tame pačiame Žemųjų Šančių mikrorajone.
Pas jį buvo rastas ne tik šratinis ginklas, bet ir paketas su narkotikais.
Netrukus kriminalistai surengė kratą įtariamojo namuose – jos metu rastas antras pneumatinis ginklas.
Abiem pneumatiniams ginklams, kurie savo kategorijoje yra pakankamai didelio galingumo, reikalingas leidimas, kurio įtariamasis neturėjo.
Jam pareikšti įtarimai pagal tris Baudžiamojo kodekso straipsnius (svetimo turto sugadinimas visuotinai pavojingu būdu, nelegalių ginklų laikymas ir disponavimais narkotinėmis medžiagomis).
Per apklausas šaulys nenurodė priežasties, dėl ko jis sumanė apšaudyti troleibusus.
Pasekmės galėjo būti tragiškos
Laimei, per abu išpuolius niekas iš žmonių nenukentėjo.
Nors pneumatiniai ginklai kelia mažesnį pavojų nei koviniai, vairuotojui ir keleiviams buvo iškilusi grėsmė – šratai ir kulkos galėjo pataikyti žmonėms į galvos sritį, akis. Juos galėjo sužeisti ir stiklo šukės.
Dėl patirtų sužalojimų arba netikėtumo faktoriaus vairuotojai galėjo neišvengti avarijų su skaudžiomis, netgi tragiškomis pasekmės.
Todėl prokuratūra, įvertinusi išpuolio pavojingumą bei šaulio polinkį nusikalsti, kreipėsi į teismą dėl griežčiausios kardomosios priemonės – suėmimo skyrimo.
Teisėsaugos pareigūnų nuomone, būdamas laisvėje, kaunietis gali slapstytis ir daryti naujus nusikaltimus.
KaunasnarkomanasTroleibusas
Rodyti daugiau žymių