Vilniuje – trys nauji smurto prieš vaikus atvejai: nepilnamečius skriaudė per išgertuves, artimieji ir kaimynai

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, vasario 4 d. Vilniaus apskrities VPK gautas pranešimas, kad sausio mėn., tiksliai nenustatytą dieną, Vilniuje, namuose, vyras (gim. 1971 m.) smurtavo prieš nepilnametę (gimusi 2013 m.), tuo sukeldamas jai fizinį skausmą.
Pirminiais duomenis, apie galimą smurtą prieš nepilnametę pareigūnams pranešė vaiko teisių specialistas. Jis, apsilankęs vaiko namuose, išsiaiškino, kad prieš mergaitę smurtauta galimai išgertuvių metu.
Pirminiais duomenimis, vyras vaikui trenkė kaire ranka.
Taip pat vasario 4 d. Vilniaus apskrities VPK gautas pranešimas, kad vasario 3 d. Vilniuje, namuose, moteris smurtavo prieš nepilnametį (gim. 2012 m.), tuo sukeldama jam fizinį skausmą.
Smurtą namuose patyręs berniukas kitą dieną mokykloje pats nuėjo pas socialinę pedagogę ir papasakojo, kad jį namuose skriaudė mama. Socialinė pedagogė apie smurtą patyrusį moksleivį informavo pareigūnus.
Greitosios pagalbos medikų paslaugų berniukas atsisakė.
Policija praneša ir apie dar vieną vasario 4 d. įvykusį incidentą. Apie 19 val. 40 min. Vilniuje, bendro naudojimo patalpose, moteris (gimusi 1999 m.) smurtavo prieš mažametį (gim. 2022 m.), tuo sukeldama jam fizinį skausmą.
Pirminiais duomenimis, prieš vaiką smurtavo kaimynė, o apie įvykį policijai pranešė berniuko mama (gimusi 1982 m.).
Dėl visų įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai.
