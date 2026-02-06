Automobilį į griovį iš pat ankstyvo ryto Vilniaus r. nuvairavęs vyras pūtė nestabdydamas – gerokai viršijo ir 3 prom.

Pranešimas apie griovyje atsidūrusį automobilį „Opel“ vasario 6 d. gautas apie 7 val. 34 min. Buvo pranešta, kad kelyje Skaidiškės - Šveicarai girto vairuotojo automobilis nuvažiavo nuo kelio.
Pasak pranešimo, vairuotojas pro šalį važiuojančių žmonių prašo padėti jo automobilį ištraukti iš griovio.
Atvykus policijos patruliams informacija pasitvirtino.
Paaiškėjo, kad automobilio nesuvaldė ir į griovį nuvažiavo 1997 m. gimęs vyras. Į policijos alkotesterį jis pripūtė 3,47 prom.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vairuotojui dabar be kita ko gresia iki metų kalėjimo.
girtas vairuotojasavarijaOpel
Rodyti daugiau žymių