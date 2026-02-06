Dar trys vilniečiai tapo sukčių aukomis – bendras nuostolis viršija 46 tūkst. eurų

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, vasario 5 d. Vilniaus policijoje gautas moters (gimusi 1957 m.) pranešimas, kad vasario 4 d. apie 15 val. 13 min. Vilniuje, paskambino nepažįstami žmonės, kurie apgaule išviliojo 2 000 eurų.
Taip pat vasario 5 d. Vilniaus apskrities VPK gautas vyro (gim. 1948 m.) pranešimas, kad tą pačią dieną apie 10 val. 13 min. Vilniaus r., jam būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai žmonės, kurie, prisistatę seniūnijos darbuotoja ir policijos pareigūnu, apgaule išviliojo 29 000 eurų.
Tą pačią dieną Vilniaus apskr. VPK gautas moters (gimusi 1975 m.) pranešimas, kad apie 20 val. 30 min. Vilniuje, nepažįstami žmonės apgaule išviliojo jos banko mokėjimo kortelę ir iš banko sąskaitos pasisavino 15 100 eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
Tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė didelės vertės turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
sukčiaisukčiavimasPinigai
