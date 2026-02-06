Joniškyje senolę perėjoje suvažinėjusį vairuotojas teismas atleido nuo baudžiamosios atsakomybės

Kaltinamasis V. M. pustrečių metų negalės vairuoti transporto priemonės. Teismas iš dalies tenkino nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo G. B. ieškinį ir priteisė iš draudimo bendrovės 7 000 eurų neturtinei žalai atlyginti. Kaltinamasis turės sumokėti 500 eurų už nukentėjusiojo patirtas advokato teisines paslaugas.
Per teismo posėdį kaltinamasis V. M. visiškai prisipažino padaręs nusikaltimą ir gailėjosi. Jis sakė, kad tądien ryte turėjo važiuoti į Šiaulius. Jis pasakojo, važiavęs gatve nustatytu greičiu, privažiavus prie pagrindinės gatvės, suko į kairę ir įvyko įvykis. Anot kaltinamojo, viskas buvo labai staigiai ir jis negalėjo paaiškinti, kaip įvyko susidūrimas. Vyras sakė, kad iš karto sustojo, išlipo iš automobilio, ėjo prie moters. Jam pačiam buvęs šokas.
Teisiamojo posėdžio metu nukentėjusysis G. B. nurodė, kad kaltinamasis jo atsiprašė, sumokėjo 1 000 eurų už advokato paslaugas. Nukentėjusysis nebereiškė prašymo draudimo bendrovei dėl turtinės žalos atlyginimo, tačiau prašė teismo priteisti iš draudimo bendrovės 54 207 eurų neturtinei žalai atlyginti. Nukentėjusysis sakė, kad su mama buvo labai artimi, ji buvo puikios sveikatos. Po skambučio iš policijos, po tragiškos mirties, apsivertė viskas aukštyn kojomis.
Byloje buvo atliktas sutrumpintas įrodymų tyrimas. Kaltinamasis kaltę pripažino visiškai, gailėjosi dėl padaryto nusikaltimo, raštu atsiprašė nukentėjusiojo. Praėjus keliems mėnesiams po nelaimės pervedė nukentėjusiajam G. B. 1 000 eurų turtinei žalai atlyginti. Teismas konstatavo, kad atitiko visos sąlygos dėl kaltinamojo V. M. atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.
Teismas sprendė civilinio ieškinio neturtinei žalai atlyginti klausimą. Nukentėjusiajam G. B. po motinos žūties draudimo bendrovė išmokėjo 5 792 eurų neturtinei žalai atlyginti dėl eismo įvykio metu jo paties patirtų dėl mamos žūties dvasinių išgyvenimų ir 2 400 eurų turtinei žalai atlyginti, iš viso 8 192 eurų.
Nukentėjusysis G. B. pateikė patikslintą civilinį ieškinį, kuriuo prašė iš draudimo bendrovės papildomai priteisti 54 207 eurų neturtinei žalai atlyginti. Jis nurodė, kad dėl patirtų išgyvenimų buvo stipriai paveikta jo sveikata, dvasinė būsena.
Vertinant neturtinę žalą pinigais, teismas atsižvelgė į tai, kad motinos žūtis neabejotinai susijusi su dideliu sūnaus dvasiniu sukrėtimu ir išgyvenimais, tačiau byloje esantys duomenys patvirtina, kad motina su sūnumi negyveno ilgą laiką. Jis yra suaugęs, mama buvo pakankamai garbaus amžiaus ir gyveno atskirai, savarankiškai. Nukentėjusysis sakė, kad mama dažniau vykdavo pas jį į svečius, nei jis – jis mamą lankydavo 2–3 kartus per metus.
Neginčijama, kad motinos mirtis sąlygojo nukentėjusiojo psichinę būklę, fizinę sveikatą, tačiau objektyvių duomenų, patvirtinančių nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo išskirtinį sveikatos būklės pablogėjimą po įvykio, byloje nėra.
Nuosprendis per 20 d. nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui.
